Lập hồ sơ di sản “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị UNESCO ghi danh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 36/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc cho phép lập hồ sơ khoa học 2 di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước”, để đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO.

Nghệ nhân làng rối nước Nam Chấn (Ninh Bình)

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học đối với di sản “Phở”.

UBND TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương có cộng đồng thực hành di sản xây dựng hồ sơ, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật.

Đối với di sản “Múa rối nước”, Phó Thủ tướng cũng thống nhất cho phép lập hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO ghi danh.

UBND TP Hà Nội tiếp tục là cơ quan chủ trì, phối hợp Bộ VH-TT-DL, UBND TP Hải Phòng, UBND tỉnh Hưng Yên và các địa phương liên quan tổ chức thực hiện.

Bộ VH-TT-DL có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp các địa phương trong quá trình lập hồ sơ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO và quy định của pháp luật về di sản văn hóa, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

VĨNH XUÂN