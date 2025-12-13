Tấp nập khách đến với Ngày của Phở 2025

Ngày 13-12, chương trình Ngày của Phở 2025 chính thức khai mạc tại 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức.

Với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt – Lan tỏa năm châu”, Ngày của Phở do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, diễn ra trong hai ngày 13 và 14-12, có sự đồng hành của nhiều bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Khách quốc tế thưởng thức Phở trưa 13-12. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của gần 30 thương hiệu phở đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Thực khách có cơ hội thưởng thức phở Bắc – Trung – Nam với mức giá đồng nhất 40.000 đồng/tô. Bên cạnh việc thưởng thức hương vị, một số gian hàng còn trực tiếp trình diễn các công đoạn làm phở như tráng bánh, nấu nước dùng, chế biến tại chỗ, giúp người xem hiểu thêm về sự kỳ công phía sau mỗi tô phở quen thuộc.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày của Phở 2025, sáng 13-12. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, Ngày của Phở không chỉ là dịp tôn vinh món ăn đã trở thành biểu tượng văn hóa của Việt Nam, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch và kinh tế thành phố theo hướng bền vững. Nhiều hoạt động bên lề chương trình như trải nghiệm, quảng bá giá trị của nông sản, thực phẩm góp phần thúc đẩy thương hiệu Việt được nâng tầm rõ nét hơn.

Hoa hậu H'Hen Niê múc phở phục vụ thực khách. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ở góc độ xúc tiến thương mại, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhận định, Ngày của Phở đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài. Từ một món ăn, chương trình mở ra cơ hội xúc tiến xuất khẩu cho nhiều nhóm sản phẩm Việt, từ gạo, gia vị, thực phẩm chế biến, đồ uống đến các sản phẩm chế biến sâu, đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khách tấp nập đến trải nghiệm, thưởng thức hương vị phở truyền thống, sáng 13-12. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công thương, nhiều quốc gia đã thành công khi xây dựng thương hiệu quốc gia từ những sản phẩm gắn với văn hóa ẩm thực như mì ramen, soba của Nhật Bản, kim chi của Hàn Quốc hay pizza của Ý. Phở Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo con đường này. Thực tế, các kỳ Vietnam Phở Festival tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore thời gian qua đã cho thấy một món ăn có thể mở đường cho cả hệ sinh thái sản phẩm, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông lớn hơn nhiều so với chiến dịch quảng bá thương mại đơn lẻ.

THI HỒNG