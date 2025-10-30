Finelife mở rộng dịch vụ giao hải sản sống tận nhà

Thay vì ra chợ truyền thống, người tiêu dùng nay có thể thưởng thức hải sản sống, tươi, chất lượng cao ngay tại nhà nhờ dịch vụ giao hàng tận nơi của hệ thống siêu thị Finelife. Đây là dịch vụ, hướng đến nhóm khách hàng bận rộn nhưng vẫn muốn đảm bảo bữa ăn tươi ngon, tiện lợi.

Theo Finelife, toàn bộ hải sản được chọn lọc kỹ lưỡng từ các nguồn cung uy tín, bảo đảm quy trình bảo quản lạnh nghiêm ngặt và giao hàng linh hoạt trong 24-48 giờ tùy thời điểm đặt. Danh mục mặt hàng hiện khá đa dạng gồm: cua biển thịt sống giá 579.000 đồng/kg, ghẹ sống loại 1 giá 979.000 đồng/kg, tôm hùm bông sống 1.235.000 đồng/ kg, tôm càng xanh 369.000 đồng/ kg, ốc hương 809.000 đồng/kg, sò huyết cồ 369.000 đồng/kg… Finelife cũng áp dụng chính sách hậu mãi rõ ràng như: khách hàng được đổi 1-1 nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn tươi sống, chỉ cần mang hóa đơn đến quầy thủy hải sản trong vòng 12 giờ hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Đại diện hệ thống cho biết, xu hướng “chợ tươi online” đang phát triển mạnh tại các đô thị lớn, nơi người tiêu dùng ưu tiên mua sắm nhanh, có chứng nhận an toàn và chính sách hoàn tiền minh bạch. Mô hình giao hải sản sống tận nhà được xem là bước tiến mới trong chuỗi cung ứng thực phẩm tươi của Finelife - đáp ứng nhu cầu “ăn ngon, sống tiện” của người tiêu dùng hiện đại.

ANH THY