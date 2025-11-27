“Căng mình” cung ứng hàng hóa cho người dân vùng lũ

Trong đợt lũ vừa qua, nhiều nơi tại miền Trung ngập sâu nhưng các hệ thống bán lẻ vẫn “căng mình” duy trì hoạt động, khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn hàng thiết yếu đến tay người dân kịp thời.

Các siêu thị tại miền Trung đảm bảo cung ứng hàng trong mưa lũ

Nước lũ “bao vây” cửa hàng tiện lợi, siêu thị

Những ngày cuối tháng 11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thuộc các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên chìm sâu trong nước, sạt lở và bị chia cắt. Ước tính từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho thấy, đợt mưa lũ lần này gây thiệt hại trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng ở các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng...

Không chỉ nhà cửa, đường sá, chăn nuôi bị tàn phá, hàng trăm ngàn hécta sản xuất lúa, hoa màu, cây trồng, thủy sản bị hư hại, cuốn trôi. Cùng với đó là hạ tầng thiết yếu bị gián đoạn nghiêm trọng khi 258.000 khách hàng bị cắt điện; nhiều tuyến thông tin không thể liên lạc, trong đó 552 trạm BTS mất kết nối, khiến công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu đã lên tới 9.035 tỷ đồng, riêng Đắk Lắk là 5.330 tỷ đồng, trở thành địa phương ghi nhận mức tổn thất lớn nhất.

Đặc biệt, chuỗi cung ứng hàng hóa tại nhiều địa phương bị ngập sâu, gián đoạn. Ở các đô thị ven biển và vùng trũng ở Khánh Hòa, Đắk Lắk do mưa lớn khiến nước dâng nhanh, tràn vào các cửa hàng tiện lợi, kho hàng, thậm chí cả siêu thị lớn ở khu vực trung tâm. Nhiều điểm bán hàng buộc phải ngừng hoạt động trong tình trạng bất khả kháng khi kho bãi ngập, hệ thống điện lạnh hư hỏng và hàng tươi sống bị nước cuốn, hư hại hoàn toàn... Thiệt hại không chỉ giáng vào các đơn vị bán lẻ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm của hàng chục ngàn hộ dân bị cô lập trong vùng ngập.

Nỗ lực tiếp ứng hàng hóa thiết yếu

Trong bối cảnh trên, việc duy trì các “điểm bán an toàn” và khôi phục những siêu thị bị ảnh hưởng do lũ trở thành nhiệm vụ ưu tiên, buộc các hệ thống bán lẻ phải dồn toàn lực để tránh nguy cơ đứt gãy nguồn hàng, đảm bảo tiếp ứng cho bà con.

Theo đó, các siêu thị ở miền Trung đã huy động tối đa phương tiện như xe tải gầm cao, xe chuyên dụng, phối hợp dùng ghe thuyền để đưa hàng vào các khu vực chưa thể tiếp cận bằng đường bộ. Các siêu thị chưa bị ngập như một số điểm ở TP Huế, TP Đà Nẵng… vẫn mở cửa bình thường để giữ nguồn cung ổn định cho người dân, đồng thời tăng dự trữ để sẵn sàng “chi viện” cho vùng lũ khi có yêu cầu. Riêng những siêu thị không thể hoạt động do bất khả kháng, thì ngay khi nước lũ rút từng phần đã lập tức huy động nhân lực dọn dẹp để mở cửa trở lại. Đơn cử như siêu thị Co.opmart Tuy Hòa - một trong những siêu thị chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ lần này. Theo thông tin từ Saigon Co.op, toàn bộ kho bãi của siêu thị này đã ngập sâu, hệ thống điện lạnh hư hại, nhiều mặt hàng tươi sống buộc phải hủy bỏ. Dù vậy, sau 3 ngày đóng cửa (từ 20 đến 22-11) để khắc phục, siêu thị đã mở cửa trở lại trong sáng 23-11 vừa phục vụ người dân mua nhu yếu phẩm sau bão vừa hỗ trợ các đoàn thiện nguyện chọn hàng, đóng kiện và vận chuyển đi hỗ trợ vùng bị cô lập.

Không chỉ khôi phục bán hàng, các chiến dịch vệ sinh, khử khuẩn và kiểm soát chất lượng cũng được kích hoạt ở mức cao nhất, từ giám sát nhiệt độ kho lạnh, kiểm tra hạn sử dụng đến đảm bảo khu vực mua sắm thông thoáng, sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, do lượng đơn mua hàng cứu trợ tăng đột biến, công suất vận chuyển bị quá tải, Co.opmart Tuy Hòa phải tạm ngưng dịch vụ giao hàng online để tập trung tối đa cho hoạt động tiếp tế. Siêu thị kêu gọi khách mua lẻ đến mua trực tiếp, đề nghị các đoàn thiện nguyện hỗ trợ phương tiện vận tải để việc xuất hàng diễn ra nhanh nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, ưu tiên lớn nhất của Saigon Co.op là khôi phục hoạt động thật nhanh chuỗi cung ứng, để người dân có nơi mua thực phẩm an toàn và các đoàn thiện nguyện có điểm tập kết hàng hóa. Vì thế, khi nước vừa rút, tất cả nhân viên ở các siêu thị Saigon Co.op đều được huy động. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, ở những điểm bị ảnh hưởng nặng như Co.opmart Nha Trang hay Co.opmart Tuy Hòa, nhân sự từ các siêu thị lân cận được điều động sang hỗ trợ khẩn cấp, đảm bảo trong thời gian sớm nhất có thể mở lại phục vụ bà con.

Ổn định thị trường sau lũ

Bên cạnh nỗ lực khắc phục thiệt hại, các siêu thị thuộc Saigon Co.op tại miền Trung còn chủ động thông báo giữ giá ổn định, không tăng giá bất hợp lý sau lũ; triển khai chương trình giảm giá nhóm hàng thiết yếu theo chính sách chung toàn hệ thống. Nổi bật là chương trình Lễ hội rau củ, với 100% sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Tick xanh trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhiều mặt hàng như bắp cải, xà lách thủy canh, ớt chuông, bông cải, cà rốt, cà chua beef… giảm giá từ 10%-20% so với thị trường, giúp “hạ nhiệt” giá rau củ đang tăng mạnh sau lũ. Ngoài ra, thịt heo, bò, gà được giảm luân phiên 15%-20%; riêng trứng, nấm, trái cây, thủy hải sản giảm đến 30% hoặc áp dụng chương trình “mua 1 tặng 1”...

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, việc giảm giá không chỉ nhằm kích cầu, mà còn để giữ mặt bằng giá chung, tránh tình trạng khan hàng, tăng giá cục bộ tại các khu vực bán lẻ nhỏ lẻ sau thiên tai.

Trong khi nhiều siêu thị đang khắc phục do ảnh hưởng lũ lụt, hệ thống Co.op Food ở khu vực miền Trung được giao nhiệm vụ tăng dự trữ hàng thiết yếu, cung ứng ngay cho các cơ quan, tổ chức và nhóm thiện nguyện. Đơn hàng được soạn liên tục gồm mì gói, sữa, nước uống, xúc xích, đồ hộp, gia vị, trứng… đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và kịp thời. Co.op Food cũng cam kết bình ổn, không tăng giá sau lũ, đảm bảo nguồn hàng ổn định cho vùng ngập. Đồng thời các kênh online như ZaloPay, Grab, ShopeeFood… được kích hoạt để người mua lẻ ở khu vực an toàn có thể đặt hàng nhanh, giảm tải cho các điểm bán trực tiếp.

ÁI VÂN