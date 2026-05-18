Bài thi TOEFL iBT thay đổi định dạng bài thi từ năm 2026

Ngày 18-5, thông tin Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cho biết, từ năm 2026, định dạng bài thi TOEFL iBT sẽ có nhiều thay đổi theo hướng ngắn gọn và nâng cao tính ứng dụng hơn so với trước đây.

Theo ông Sidnei De Souza, Giám đốc điều hành phụ trách quan hệ đối tác toàn cầu và quản lý kinh doanh của ETS, từ năm 2026, bài thi TOEFL iBT sẽ thay đổi nội dung và hình thức thi. Cụ thể, ở hai phần thi Reading và Listening, mỗi thí sinh sẽ có một lộ trình câu hỏi riêng, được điều chỉnh dựa trên kết quả trả lời các câu hỏi trước đó.

"Các tình huống như đọc thông báo học đường, viết email, thảo luận nhóm trực tuyến, mô phỏng phỏng vấn… được đưa vào đề thi thay thế các văn bản hàn lâm trước đây. Thay đổi này nhằm đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh của người thi trong các tình huống xã hội thực tế. Đặc biệt, việc thiết kế câu hỏi dành riêng cho mỗi thí sinh nhằm đánh giá chính xác năng lực thực sự của thí sinh", ông Sidnei De Souza thông tin.

Ngoài đổi mới về nội dung, từ năm 2026, học sinh và sinh viên Việt Nam tham gia bài thi TOEFL iBT có thể thực hiện thông qua các trung tâm khảo thí được ủy quyền của ETS tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trong đó, với hình thức trực tuyến (TOEFL iBT Home Edition), thí sinh tham gia bài thi tại nhà thông qua máy tính để bàn hoặc laptop (không dùng điện thoại/máy tính bảng), có cài đặt phần mềm ETS Test Browser và ứng dụng giám sát ProctorU.

Thí sinh phải đáp ứng điều kiện thi một mình trong phòng kín, không có người khác ra vào, phòng thi có camera (webcam) để giám thị kiểm tra phòng và giám sát suốt quá trình thi. Các thí sinh sẽ dùng loa ngoài, micro độc lập, chuẩn bị sẵn một bảng trắng và bút lông để ghi bản nháp chứ không dùng giấy nháp thông thường. Thí sinh cần để lộ rõ tai và mặt trong suốt quá trình làm bài, không được rời khỏi khung hình camera.

Ông Chương Nguyễn, Giám đốc Quản lý kênh khu vực Đông Nam Á của ETS, cho rằng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi cách con người giao tiếp trên toàn thế giới, trong đó có hoạt động giáo dục.

Từ bối cảnh đó, phiên bản bài thi TOEFL iBT mới tập trung nhiều hơn vào khả năng giao tiếp học thuật trong thực tế, trong đó có tư duy phản biện, tổng hợp thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống mô phỏng môi trường học tập hiện đại.

Cùng với đó, các giải pháp công nghệ góp phần nâng cao tính linh hoạt và khả năng tiếp cận của người học, tuy nhiên vẫn đảm bảo sự tin cậy, công bằng và giá trị của kết quả thi. Do đó, TOEFL iBT Home Edition là định dạng bài thi cho phép thí sinh làm bài thi tại nhà nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn thế giới.

Đại diện ETS dự báo, tới đây các chính sách tuyển sinh đại học sẽ còn nhiều thay đổi để phù hợp với định hướng giáo dục và nhu cầu của người học tại nhiều quốc gia trên thế giới. Để đón đầu xu hướng đổi mới đó, bài thi TOEFL không chỉ được thiết kế để đánh giá kiến thức ngôn ngữ mà còn giúp học sinh chứng minh khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường học thuật và thực tế.

Định dạng bài thi TOEFL iBT được xây dựng dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu về giao tiếp học thuật và sử dụng ngôn ngữ trong đời sống thực nhằm đánh giá đúng những kỹ năng mà người học cần để đáp ứng yêu cầu học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test) là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh học thuật quốc tế được phát triển bởi ETS. Bài thi đánh giá toàn diện 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp người học sử dụng kết quả bài thi để xét tuyển đại học, săn học bổng, du học, xin visa, làm việc tại các môi trường quốc tế… TOEFL iBT hiện được hơn 13.000 tổ chức tại hơn 160 quốc gia sử dụng, bao gồm các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, Canada, Anh, Úc và nhiều quốc gia khác. Tại Việt Nam, hiện có hơn 50 trường đại học đã đưa điểm TOEFL iBT vào quy trình tuyển sinh đại học của mình.

