Gần 250 cán bộ, chiến sĩ sẽ hỗ trợ xây trường nội trú tại các xã biên giới

Ngày 6-4, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới trên địa bàn.

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị

Theo kế hoạch, 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ sẽ được triển khai hỗ trợ xây dựng tại các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sớm hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng trong công tác dân vận, chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí và củng cố thế trận lòng dân.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm tinh thần nhiệm vụ; chủ động khắc phục mọi khó khăn về lực lượng, phương tiện, điều kiện công tác; tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch bảo đảm, tổ chức lực lượng tiền trạm, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị thi công để thống nhất nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp và thời gian thực hiện, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng tham gia phải chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ gìn mối đoàn kết, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng.

XUÂN QUỲNH