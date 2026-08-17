Gần 300 tiểu thương hoạt động không phép ngoài chợ đầu mối Hóc Môn

Chiều 17-8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân khảo sát ATTP tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. QUANG HUY

Báo cáo với đoàn giám sát, , Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn Lê Văn Tiển cho biết, hiện chợ có 350 sạp/vựa chính, trong đó: thịt heo 50 sạp, rau củ quả trái cây 300 sạp. Ngành hàng kinh doanh chủ yếu là thịt heo và rau củ quả, trái cây, hoạt động liên tục 24/24 giờ. Lượng hàng hóa về chợ trung bình 2.020 tấn/ngày - đêm, trong đó: thịt heo khoảng 360 tấn/đêm (khoảng 4.800 con đến 5.000 con/đêm), rau củ quả trên 1.360 tấn/ngày - đêm, trái cây khoảng 30 tấn/ngày - đêm. Số lượng các loại xe nhập chợ lên xuống hàng khoảng 10.000 lượt/ngày. Qua công tác kiểm tra hàng trăm mẫu nông sản, thực phẩm trong nửa đầu năm 2026 chưa phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm.

Các thành viên đoàn giám sát khảo sát ATTP tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. QUANG HUY

Ông Lê Văn Tiển báo cáo tại buổi giám sát. QUANG HUY

Vấn đề BQL chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn băn khoăn khi trong chợ làm tốt công tác ATTP, nhưng phía ngoài chợ khuôn viên chợ có gần 300 tiểu thương buôn bán các mặt hàng nông sản, thực phẩm hoạt động 24/7, không biết ai quản lý, có đảm bảo ATTP cho người dân… “Đây là vấn đề “nhức nhối” của địa phương. Qua rà soát có 147 điểm kinh doanh cố định (50 điểm có giấy phép kinh doanh) và hơn 100 điểm bán “chạy”. Địa phương đang rà soát, vận động các hộ tiểu thương còn lại ký cam kết đảm bảo ATTP, sau 15 ngày nếu không chấp hành sẽ có các biện pháp hành chính đối với các hộ tiểu thương này”, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn Trần Quốc Tuấn cho biết.

Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn Trần Quốc Tuấn tại buổi giám sát. QUANG HUY

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn; các địa phương, sở ngành trong nỗ lực thực hiện công tác đảm bảo ATTP thời gian qua. Tuy vậy, thành phố vẫn đối mặt với không ít thách thức trong quản lý hoạt động phía ngoài các chợ đầu mối, nhất là tình trạng chợ tự phát xung quanh chợ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và ATTP nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để; nguồn lực và trang thiết bị cấp cơ sở còn mỏng, lấy mẫu test nhanh thực phẩm và thời gian chờ kiểm nghiệm vẫn kéo dài.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân kết luận tại buổi giám sát. QUANG HUY

Đồng chí yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực tối đa trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; yêu cầu BQL chợ phối hợp chặt chẽ với Sở ATTP TP thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ, chứng từ hàng hóa nhập chợ. Kiên quyết hướng tới mục tiêu 100% hàng hóa kinh doanh tại chợ phải được truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tăng cường lấy mẫu giám sát định kỳ và đột xuất đối với các mặt hàng có nguy cơ cao sử dụng hóa chất bảo quản như măng chua, rau muống bào, hải sản… Bên cạnh đó, địa phương phải quyết liệt ra quân giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường xung quanh chợ đầu mối, triển khai ngay việc ứng dụng công nghệ giám sát camera và tiếp nhận tin báo qua mạng xã hội từ người dân để xử lý vi phạm kịp thời.

Đồng chí nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về vị trí quan trọng của công tác đảm bảo ATTP đối với sức khỏe, tầm vóc của nhân dân đến đông đảo tiểu thương, và nhân dân trên địa bàn, với phương châm mỗi người dân, mỗi tiểu thương vừa là người chủ động chấp hành, vừa là một tuyên truyền viên về công tác đảm bảo ATTP”.

QUANG HUY