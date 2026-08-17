Cứu sống bé trai bị cọc sắt xuyên thấu người sau cú ngã từ trên cao

Sáng 17-8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về việc các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống bé trai N.H.M.K. (6 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng và tầng sinh môn sau khi bị ngã từ độ cao 10m.

Bệnh nhi N.H.M.K. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Đây là tình trạng đặc biệt nguy kịch, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé. Kíp trực đã kích hoạt báo động đỏ phối hợp đa chuyên khoa để cấp cứu và được chuyển ngay bệnh nhi vào phòng mổ.

Bệnh nhi bị cọc sắt xuyên thấu người sau khi bị ngã từ độ cao khoảng 10m. Ảnh: VIỆT ĐỨC (có sử dụng AI để làm mờ)

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là trường hợp đa chấn thương cực kỳ nặng với dị vật lớn xuyên qua ổ bụng, có nguy cơ gây tổn thương đồng thời nhiều cơ quan quan trọng như đường tiêu hóa, hệ tiết niệu, cơ xương khớp và hệ thống mạch máu lớn.

Ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi N.H.M.K. kéo dài suốt 4 giờ trong không khí căng thẳng. Ngay sau dị vật được lấy ra, các phẫu thuật viên tiến hành xử trí hàng loạt thương tổn phức tạp, như: khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, khâu phục hồi cơ thắt ngoài, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng…

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật và điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục sức khỏe: ẢNH: VIỆT ĐỨC

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục hồi sức, thở máy và theo dõi sát chức năng các cơ quan. Đây được đánh giá là giai đoạn vô cùng khó khăn bởi hồi sức cho trẻ em luôn phức tạp hơn rất nhiều so với người lớn.

PGS-TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Hồi sức ngoại khoa cho biết, đối với trẻ em, mọi chỉ số điều trị từ chiến lược thở máy, thể tích khí lưu thông, huyết động, dịch truyền đến sử dụng thuốc đều phải được tính toán chính xác theo cân nặng, lứa tuổi và đặc điểm sinh lý của từng trẻ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Đến nay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được các câu hỏi của bác sĩ, vận động bình thường.

NGUYỄN QUỐC