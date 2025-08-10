Gần 400 đơn vị máu được hiến tặng tại chùa Quán Sứ

Ngày 10-8, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” năm 2025.

Gần 400 đơn vị máu được hiến tại chương trình “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo”

Hàng trăm tăng ni, phật tử và người dân tham gia chương trình. Đây là hoạt động thường niên của GHPG Việt Nam nhằm vận động cộng đồng chung tay cứu người, đặc biệt vào thời điểm nguồn máu khan hiếm.

Hàng trăm tăng ni, p hật tử đã cùng tham gia chương trình hiến máu cứu người

Tại chương trình, lãnh đạo GHPG Việt Nam nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, góp phần cứu sống người bệnh, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Không chỉ hiến máu, việc hiến tặng mô, tạng cũng là chương trình được GHPG Việt Nam thực hiện nhiều năm qua.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam mong muốn hành động ý nghĩa này lan tỏa tới tất cả ban trị sự tỉnh, thành phố và tăng ni, phật tử cả nước.

Có gần 400 đơn vị máu đã được hiến tặng

Theo ban tổ chức, chương trình đã tiếp nhận gần 400 đơn vị máu, kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân, lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một đời người ở lại”.

MAI AN