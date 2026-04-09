Gắn hành động với nâng cao chất lượng sống của người dân

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Thi đua là yêu nước”, các phong trào thi đua năm 2025 tại TPHCM đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, việc khó, việc mới của thành phố. Đặc biệt, thi đua đã gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh; cải cách hành chính (CCHC) chuyển đổi số; tăng tốc giải ngân đầu tư công…

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Trở lại bệnh viện (BV) tái khám sau hơn 1 năm phẫu thuật, tái tạo toàn bộ lưỡi khi điều trị ung thư theo phương pháp “Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư” tại BV Ung bướu TPHCM, ông Trần Thanh Nhàn (tỉnh Đồng Tháp) vui mừng khi được các bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe tiến triển rất tốt.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông, TPHCM hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. ẢNH: NGÔ BÌNH

Ông Nhàn cho biết, ban đầu, các con đã lên kế hoạch đưa ông đi điều trị ở nước ngoài, nhưng khi được người quen giới thiệu và qua tìm hiểu về phương pháp điều trị tại BV Ung bướu TPHCM, ông quyết định điều trị bằng phương pháp này. Theo ông Nhàn, nhờ chọn điều trị tại BV Ung bướu thành phố, chi phí cho ca phẫu thuật của ông thấp hơn rất nhiều so với dự tính của gia đình, đặc biệt là sức khỏe ông được cải thiện rõ.

Phương pháp “Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư” là một trong hàng trăm sáng kiến, công trình được BV Ung bướu TPHCM thực hiện thành công trong điều trị bằng kỹ thuật chuyên sâu, mang tính đột phá trong lĩnh vực ung bướu. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều trị đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị và khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của ngành y tế TPHCM.

Phong trào thi đua yêu nước tạo chuyển biến rõ nét UBND TPHCM đã có báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. UBND TPHCM đánh giá các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Các phong trào thi đua tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp tục được thực hiện hiệu quả; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Thành phố thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tập trung nguồn lực đầu tư, đặc biệt là từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội theo hình thức đối tác công - tư (PPP) vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho thành phố. Trong năm 2025, đã hoàn tất thủ tục về thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt với khoảng 26 dự án. Bên cạnh đó, thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ, xây dựng, sửa chữa 733/733 căn nhà, đạt tỷ lệ 100% với tổng kinh phí trên 49,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khó khăn, tổng kinh phí hơn 44,8 tỷ đồng; hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách của thành phố cho các địa phương tổng số tiền 421,4 tỷ đồng… THÁI PHƯƠNG

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc BV Ung bướu TPHCM, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước tại BV Ung bướu đã tập trung vào nâng cao chất lượng điều trị, đổi mới phong cách phục vụ và đẩy mạnh sáng kiến khoa học kỹ thuật phục vụ công tác khám chữa bệnh và điều trị ung thư. Từ đó, BV đã chuẩn hóa các hoạt động khám chữa bệnh, xây dựng và cập nhật hướng dẫn trong các phác đồ điều trị. Hiện BV tiếp nhận và điều trị trung bình hơn 400.000 lượt khám ngoại trú và trên 50.000 ca điều trị nội trú mỗi năm, trở thành đơn vị y tế tuyến cuối về ung bướu lớn nhất khu vực phía Nam. BV cũng đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như: phẫu thuật nội soi trong ung thư, phẫu thuật tái tạo, xạ trị điều biến liều (IMRT), xạ trị định vị thân (SBRT), xạ phẫu dao Gamma, điều trị trúng đích và liệu pháp miễn dịch.

Thi đua nâng chất lượng phục vụ người dân

Năm 2025 được xem là năm tăng tốc, bứt phá, năm TPHCM tập trung triển khai những quyết sách lớn và mang tính lịch sử về: sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển, đồng thời tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Trong bối cảnh ấy, nhiều phong trào thi đua được phát động và đạt được kết quả cụ thể, nhất là trong CCHC, chuyển đổi số.

Người dân và cán bộ, công chức phường Đức Nhuận, TPHCM đi bộ ủng hộ các công trình an sinh trên địa bàn. ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Mấy tháng nay, mỗi khi có tin nhắn báo tiền điện, nước, bà Nguyễn Kim Loan, 63 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận (TPHCM) lại mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để thực hiện giao dịch chuyển khoản đóng tiền. Không chỉ sử dụng thành thạo các thao tác chuyển khoản online, bà Loan không còn ngần ngại khi thực hiện các giao dịch trên ứng dụng VNeID. Bà Loan cho biết, trước đây bà rất ngại khi chuyển khoản trực tuyến, nhưng từ khi được đoàn viên thanh niên, cán bộ địa phương đến nhà hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các kỹ năng số cơ bản, bà dần làm quen và sử dụng thành thạo. “Từ khi chuyển qua thực hiện các giao dịch trực tuyến, tôi thấy rất thuận tiện và không mất thời gian đi tới lui. Quan trọng là khi hiểu rõ các kỹ năng số cơ bản, tôi không còn lo lắng khi thực hiện giao dịch”, bà Loan bày tỏ.

Đại diện UBND phường Đức Nhuận cho biết, địa phương đã triển khai nhiều phong trào thi đua thực hiện công tác chuyển đổi số. Trong đó, phong trào “Bình dân học vụ số” là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số tới mọi tầng lớp nhân dân. Phường cũng thực hiện mô hình “Quầy linh hoạt - Giải quyết nhanh” hỗ trợ tiếp nhận thủ tục hành chính phục vụ người yếu thế; mô hình “Tổ công nghệ an sinh” giúp người yếu thế tiếp cận công nghệ, nhận trợ cấp không dùng tiền mặt. Những giải pháp này đã góp phần cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, minh chứng cho bước tiến thực chất của chuyển đổi số.

TPHCM tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2025 Hôm nay (9-4), UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề năm 2025 và phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2026. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá công tác tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến và công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng năm 2025, tạo động lực mới trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Theo chương trình dự kiến, hội nghị tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố. UBND TPHCM phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2026; ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBND TPHCM và các cụm, khối thi đua thuộc thành phố năm 2026. Hội nghị cũng tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước của thành phố năm 2025 và các phong trào thi đua theo chuyên đề trên địa bàn thành phố… NGÔ BÌNH

Còn tại phường Thủ Dầu Một, các phong trào thi đua được gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là công tác CCHC, xây dựng chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Trần Phong Lưu, Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một, công tác CCHC tiếp tục là điểm sáng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn của phường đạt 99,62%, không phát sinh hồ sơ tồn đọng, quá hạn kéo dài. Mức độ hài lòng của người dân được ghi nhận đạt 100%. Công tác số hóa hồ sơ đạt kết quả cao, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,97%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,87%...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ với nhiều mô hình đột phá. Phường đã thí điểm vận hành robot thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện hỗ trợ lấy số thứ tự, tra cứu hồ sơ bằng nhận diện khuôn mặt và trợ lý ảo. Bên cạnh đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được phát động, thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng; 100% cán bộ, công chức và hơn 3.700 người dân cài đặt các ứng dụng số. Đặc biệt, đã thực hiện 10.160 lượt nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng với số tiền gần 5 tỷ đồng…

UBND phường Thủ Dầu Một tiếp tục tập trung gắn phong trào thi đua với việc thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng nâng cao hiệu quả CCHC, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp… Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trong tình hình mới.

- Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận: Nâng cao hiệu quả điều hành, minh bạch trách nhiệm Phường Đức Nhuận đã triển khai nhiều mô hình thi đua sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Cụ thể, công tác CCHC và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 99%, rút ngắn thời gian 20%-30%, không để phát sinh trễ hạn, hỗ trợ người dân thanh toán không tiền mặt. Để trang bị kỹ năng số cơ bản, giúp người dân sử dụng hiệu quả VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng nhận diện và tránh nguy cơ lừa đảo trực tuyến, phường Đức Nhuận xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ, hành chính thân thiện”; chương trình “Tổ công nghệ an sinh” hướng dẫn người dân thực hiện tra cứu các chính sách xã hội như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội... Đồng thời, hỗ trợ người dân làm hồ sơ chính sách trực tuyến trên môi trường mạng. Với khẩu hiệu “Mỗi cá nhân là một công dân số tự tin, hình thành nên gia đình số, khu phố số và phường Đức Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, phường Đức Nhuận hướng đến nâng cao hiệu quả trong điều hành, minh bạch trách nhiệm, quyết tâm thực hiện phong trào bình dân học vụ số. - Bà TRẦN THỊ BÍCH VÂN, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu: Gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên Phong trào thi đua tại phường Vũng Tàu gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, công chức, người lao động và người dân. Cùng với lĩnh vực kinh tế, công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng và chỉnh trang hạ tầng có những chuyển biến rõ nét. UBND phường đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố, chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, thể hiện tinh thần “tăng tốc, bứt phá” trong phong trào thi đua. Song song đó, phường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đến cuối năm 2025, phường Vũng Tàu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; 99,3% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% khu phố đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thiết thực, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào Thi đua yêu nước năm 2025 - Tốc độ tăng trưởng GRDP ước 8,03% - Tổng giá trị GRDP ước đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước - GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.066 USD - Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% - Tổng nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giải ngân trên 2.898 tỷ đồng cho trên 38.800 lượt hộ vay - Hỗ trợ cấp 105.327 thẻ BHYT với tổng kinh phí hơn 111 tỷ đồng - Hỗ trợ chi phí học tập cho 4.938 lượt học sinh, cấp học bổng cho 6.432 học sinh - Hỗ trợ đào tạo nghề cho 190 lao động và giải quyết việc làm cho 625 lao động - Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.309 căn nhà tình thương, kinh phí hơn 91,79 tỷ đồng

NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG