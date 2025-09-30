Gắn kết nghĩa tình giữa quân đội và đồng bào tôn giáo

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPG Việt Nam; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPG Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TPHCM đã chủ động phối hợp với các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là GHPG Việt Nam TPHCM, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Điển hình là đã hỗ trợ xây mới 82 căn nhà tình nghĩa quân - dân, sửa chữa 53 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng của LLVT, bà con dân tộc, tôn giáo...

Bộ Tư lệnh TPHCM trao quà lưu niệm tặng GHPG Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thời điểm dịch Covid-19, hoạt động phối hợp nổi bật với các mô hình như: “Siêu thị 0 đồng”, “ATM gạo nghĩa tình”, chăm lo lương thực, thiết bị y tế và trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TPHCM đã vận chuyển, bàn giao hơn 23.000 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 đến tận tay gia đình; phối hợp với các tôn giáo, trong đó có Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM tổ chức nhiều đợt hộ niệm làm lễ cầu siêu cho nạn nhân mất do Covid-19... Những hành động thiện nguyện trên đã làm lay động hàng triệu trái tim đồng bào cả nước.

GHPG Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng công trình đến Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hai bên còn phối hợp tổ chức các chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, trồng cây gây rừng, dọn vệ sinh môi trường, xây dựng công trình văn hóa - thể thao tại cơ sở thờ tự. LLVT TPHCM cũng mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo; gắn công tác dân vận quân đội với tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư lệnh TPHCM và GHPG Việt Nam TPHCM đã ký chương trình phối hợp hoạt động, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện chương trình gắn kết giữa quân đội với tổ chức tôn giáo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thông tin, những năm qua, Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và có sức lan tỏa. Phật giáo TPHCM nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung luôn đoàn kết, phát triển và đồng hành cùng dân tộc. Chương trình hợp tác cũng khẳng định rõ nét tinh thần gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh, GHPG Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi tăng ni, phật tử và người dân phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang cam kết luôn đồng hành cùng Bộ Tư lệnh TPHCM trong các hoạt động ích nước, lợi dân trong thời gian tới.

Ký kết Chương trình phối hợp hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh TPHCM và GHPG Việt Nam TPHCM. Để chương trình phối hợp đạt được kết quả tốt, đồng chí đề nghị 2 bên đoàn kết chặt chẽ, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cần thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những vướng mắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp.

Cùng với đó là việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, phật tử và nhân dân.

Quá trình thực hiện, chương trình cần tổ chức định kỳ sơ kết đánh giá kết quả phối hợp hàng năm và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau hợp nhất, TPHCM là địa phương tập trung đông đảo các chức sắc, chức việc và tín đồ của 13 tôn giáo. TPHCM có dân số trên 14 triệu người, trong đó có hơn 50% là tín đồ các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Baha’i, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội, Cơ đốc Phục lâm, Phật giáo Tứ Ân hiếu nghĩa, Minh sư đạo, Minh lý đạo - Tam tông miếu, Bà La Môn giáo, Mật môn, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Bửu Sơn Kỳ hương… Riêng GHPG Việt Nam TPHCM có hơn 1,6 triệu tín đồ, cùng hơn 8.000 chư vị chức sắc, chức việc và 1.844 cơ sở thờ tự.

THU HOÀI