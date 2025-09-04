Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Chiều 4-9, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TPHCM (4-9-1945 – 4-9-2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Lực lượng vũ trang TPHCM.

80 - một chặng đường dài, được viết nên không chỉ bằng những chiến công rực rỡ, mà còn bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, bằng mồ hôi và nước mắt của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, bằng những hy sinh thầm lặng mà thiêng liêng.

"80 ấy, mỗi trang sử đều thấm đẫm mồ hôi, chan hòa nước mắt và đỏ rực máu đào của những người con thành phố đã nguyện hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc", Đại tá Nguyễn Thành Trung bày tỏ.

80 - một chặng đường đã qua, nhưng âm vang còn mãi, như nhắc nhở, thôi thúc, như lời thề bất diệt: Lực lượng vũ trang TPHCM mãi mãi trung thành, mãi mãi gắn bó máu thịt với nhân dân, mãi mãi là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi tình huống.

Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM luôn luôn kiên định, tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân.

Trong bất kỳ giai đoạn, điều kiện hoàn cảnh hay mặt trận nào, Lực lượng vũ trang TPHCM vẫn luôn giữ vững khí tiết, phát huy truyền thống: “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những thành tích của Lực lượng vũ trang TPHCM có được ngày hôm nay, chính bằng sự cố gắng của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ; phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, Quân đội anh hùng và tinh thần dấn thân, quên mình để bảo vệ bình yên và phát triển của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và TPHCM dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những năm qua, Lực lượng vũ trang TPHCM không ngừng tiến bộ và trưởng thành, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bước vào giai đoạn mới, Lực lượng vũ trang TPHCM quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, mạnh về chính trị, vững vàng về tư tưởng, trong sáng về đạo đức, tinh nhuệ về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, củng cố “thế trận lòng dân”.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Chủ tịch nước có Quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh TPHCM vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM đã có Quyết định tặng Cờ truyền thống cho Lực lượng vũ trang TPHCM vì đã có “thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có thư khen gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Lực lượng vũ trang TPHCM nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống đơn vị. Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Lực lượng vũ trang TPHCM trong 80 năm qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, bước vào kỷ nguyên mới, Lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” của Đơn vị Anh hùng.

>>> Dưới đây là những hình ảnh buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH - THU HOÀI