Lực lượng vũ trang TPHCM: 80 năm bản hùng ca bất tử

Tròn 80 năm từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, vẫn vang vọng lời thề trong thời khắc thiêng liêng khi những người công nhân, chiến sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định lập bàn thờ Tổ quốc giữa lòng đô thị. Lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” giữa giờ phút sinh tử của dân tộc đã trở thành mạch nguồn và tinh thần bất diệt. Ngày 4-9-1945, Lực lượng vũ trang (LLVT) TPHCM được thành lập, viết tiếp nên bản hùng ca bất tử.

Truyền thống bất khuất, khí phách oai hùng

Sự ra đời của LLVT TPHCM vừa mang những nét đặc trưng chung của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Từ không đến có, từ nhỏ đến lớn” cho đến những đặc thù: “Từ phân tán, tự phát; từ phân tán đến tập trung” càng tạo thêm sự phong phú và đặc sắc rất riêng của LLVT thành phố. Những trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực đã từng bước khắc sâu tinh thần “Độc lập hay là chết”. Qua hơn 3.000 ngày đêm chiến đấu kiên cường, những tấm gương chiến đấu anh dũng như Lê Văn Thọ, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đình Chính… trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2025

Khi đế quốc Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam, Sài Gòn - Gia Định trở thành chiến trường ác liệt bậc nhất. Chính nơi đây, LLVT thành phố đã sáng tạo nhiều nghệ thuật quân sự độc đáo trong thế trận chiến tranh nhân dân. Hình ảnh biệt động thành một thời vang danh đã đi vào huyền thoại với cách đánh táo bạo làm cho địch khiếp vía hồn kinh; những trận đánh làm rúng động Nhà Trắng như: đánh chìm tàu Card, tiến công Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, khách sạn Caravelle…. lập nên một Biệt động Sài Gòn - “Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM kính báo Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TPHCM (4-9-1945 - 4-9-2025), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ từng công tác tại Bộ Tư lệnh TPHCM qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn - Bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng” của Lực lượng vũ trang thành phố trên mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống. Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy, UBND TPHCM; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Lực lượng vũ trang TPHCM hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn 10 - Rừng Sác “xuất quỷ nhập thần” tập kích vào kho xăng Nhà Bè bằng nghệ thuật tiến công mưu trí, táo bạo, bất ngờ; gieo rắc nỗi kinh hoàng trong lòng địch. Chiến tranh du kích đạt đến đỉnh cao, nơi mỗi tấc đất, mỗi người dân đều trở thành pháo đài chiến đấu. Địa đạo Củ Chi không chỉ là một sáng tạo về nghệ thuật quân sự mà còn là biểu tượng cho ý chí, nghị lực phi thường và trí tuệ của nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, LLVT thành phố đã phối hợp đồng loạt đánh vào các mục tiêu đầu não của địch, phá vỡ thế trận “Chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải xuống thang. Đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT thành phố đã cùng các binh đoàn chủ lực tạo nên 5 mũi tiến công thần tốc, táo bạo tiến công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vững vàng trong hòa bình, vững mạnh trong đổi mới

Sau ngày non sông nối liền một dải, LLVT TPHCM tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác quân quản, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội; giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng trong hơn một thập niên. Trong công cuộc đổi mới, LLVT TPHCM không ngừng được kiện toàn, củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với “thế trận lòng dân” và phòng thủ khu vực thành phố vững chắc.

Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp, Bộ Tư lệnh TPHCM duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025

Các chương trình như “nhà tình thương”, “nhà tình nghĩa quân dân”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào xóa đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau… được LLVT thành phố phát động và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân gắn bó và bền chặt. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, có mặt trên mọi mặt trận, từ tuyến đầu y tế đến vận chuyển lương thực, chăm sóc dân nghèo. LLVT TPHCM đã góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Dấu ấn hôm nay - Niềm tin ngày mai Thực hiện chủ trương tinh, gọn bộ máy, LLVT TPHCM đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, xem đây là thời cơ và nhiều thách thức đan xen. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ đội Biên phòng sáp nhập vào Bộ Tư lệnh TPHCM; thành lập mới các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và nhanh chóng đi vào vận hành hiệu quả. Đó là minh chứng cho tư duy đổi mới và đột phá chiến lược hướng tới xây dựng LLVT TPHCM tinh, gọn, mạnh và tiến lên hiện đại. 80 mùa xuân lịch sử là minh chứng sống động về bản hùng ca bất tử để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau quyết tâm nối tiếp chiến công. Phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn - Bám trụ kiên cường - Đoàn kết kỷ cương - Năng động sáng tạo - Quyết chiến quyết thắng” - đơn vị 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… Nhận thức niềm vinh dự, tự hào, nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả, LLVT TPHCM tiếp tục khẳng định là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng TPHCM trở thành “siêu đô thị”, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM