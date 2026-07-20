Mỹ mở đợt không kích thứ 9 vào Iran, giá dầu vượt 90 USD/thùng

Rạng sáng 20-7, quân đội Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent có thời điểm vượt 90 USD/thùng.

Lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran ngày 19-7. Ảnh: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch bắt đầu từ tối 19-7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, nhằm làm suy giảm các năng lực quân sự mà Washington cáo buộc Iran sử dụng để tấn công tàu thương mại và tàu dân sự qua lại eo biển Hormuz.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM không nêu cụ thể mục tiêu cũng như kết quả của đợt không kích. Quân đội Mỹ cho biết hoạt động này nằm trong chuỗi chiến dịch nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đảm nhiệm khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng được giao dịch trên toàn cầu.

Đây là diễn biến mới nhất kể từ khi Mỹ nối lại không kích ngày 8-7, sau khi cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

Thông báo đăng trên mạng xã hội X của CENTCOM

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết quân đội Israel đang theo dõi sát tình hình Iran và sẵn sàng nối lại hoạt động tác chiến nếu cần thiết.

Ông Eyal Zamir tuyên bố IDF sẽ hành động kiên quyết trước mọi mối đe dọa nhằm vào Israel.

IDF cũng thông báo Không quân Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần biên giới Israel - Syria và đang điều tra nguồn gốc thiết bị này.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một “cuộc tấn công bất ngờ” nhằm vào một trung tâm chỉ huy của lực lượng mà Tehran gọi là “đối phương” tại khu vực Al-Tanf, Đông Nam Syria. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Syria bác bỏ thông tin về vụ tấn công này.

Căng thẳng leo thang khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20-7. Giá dầu Brent có thời điểm tăng khoảng 3,8%, vượt 90 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tiến sát 85 USD/thùng.

HẠNH CHI