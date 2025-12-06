Giá heo hơi trong nước tăng mạnh

Ngày 5-12, tại miền Bắc, giá heo hơi hồi phục tốt và giữ vị thế dẫn đầu cả nước, dao động trong khoảng 58.000-61.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, sau nhiều ngày tăng mạnh, hiện giá dao động ở mức 57.000-59.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg ở một vài địa phương. Cụ thể, tại Đồng Tháp giá tăng lên 57.000 đồng/kg và An Giang lên mức 56.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM.

Như vậy, so với hồi đầu tháng 11-2025, giá heo hơi hiện đã tăng hơn 10.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo ở một số địa phương bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, tại các tỉnh miền Trung, quá trình tái đàn bị gián đoạn, quy mô chăn nuôi bị thu hẹp, khả năng khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của mưa lũ. Tổng đàn heo cả nước tháng 11-2025 ước tính tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có số lượng heo tăng so với cùng kỳ năm 2024 như Tây Ninh tăng 21,3%; Gia Lai tăng 13,9%; Sơn La tăng 10%, Đồng Nai tăng 2,4%.

ĐỨC TRUNG