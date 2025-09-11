Gia Lai cảnh báo tiến độ ì ạch của dự án Nhơn Hội New City

Ngày 11-9, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các phân khu số 2, 4 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội New City.

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh, ba phân khu này có tổng diện tích khoảng 116ha, quy hoạch đất ở đô thị và chung cư cao cấp ven biển, do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings làm đơn vị phát triển.

Tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản đôn đốc dự án Nhơn Hội New City khẩn trương khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh dự án theo cam kết

Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án triển khai chậm, liên tục phát sinh đơn thư khiếu nại từ người dân đã ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT yêu cầu hai doanh nghiệp khẩn trương tập trung nguồn lực: trước mắt hoàn thiện hạ tầng cấp điện tại Phân khu 2; cấp điện và hệ thống thu gom nước thải tại phân khu 9; đồng thời duy tu, sửa chữa hạng mục xuống cấp, hoàn tất hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, doanh nghiệp phải sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đã thanh toán 95%-100% giá trị hợp đồng, tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết đơn thư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30-9.

Sau nhiều năm triển khai, giao dịch các sản phẩm bất động sản đến nay các phân khu Nhơn Hội New City vẫn là triển cát hoang vu

Ban Quản lý KKT cũng yêu cầu hai công ty có văn bản cam kết tiến độ, gửi thông báo đến toàn bộ khách hàng nhằm trấn an dư luận, tránh phát sinh tập trung đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Phân khu số 2 diện tích hơn 36ha, hơn 7.100 tỷ đồng hoang vắng giữa cát

Dự án Nhơn Hội New City, với tổng vốn đầu tư công bố ban đầu hơn 23.000 tỷ đồng, tọa lạc ven biển bán đảo Phương Mai, ngay mặt tiền Quốc lộ 19B kết nối sân bay Phù Cát, đô thị mới Cát Tiến và TP Quy Nhơn. Khu Kỳ Co Gateway - Phân khu 9 có diện tích gần 46ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng Từng gây “sốt ảo” đất nền du lịch, song sau hơn 6 năm, dự án vẫn hoang vu, hạ tầng xuống cấp, thiếu điện nước, khiến nhiều khách hàng bức xúc, liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.

XUÂN HUYÊN