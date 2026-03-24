Gia Lai: Khởi tố vụ phá 9ha rừng

Trước đó, trong quá trình tuần tra, rà soát việc giao và quản lý rừng, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan đã phát hiện vụ phá rừng trên. Diện tích rừng bị phá tập trung tại các khu vực thuộc lâm phần đã giao cho 4 hộ dân địa phương quản lý.
Hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo ghi nhận tại hiện trường, trên diện tích rừng bị phá, các cây gỗ dầu bị cắt hạ vẫn còn nằm lại. Tại một số vị trí khác, khu vực rừng bị phá chỉ còn trơ gốc, hiện đã được trồng các loại cây như mì và xà cừ.