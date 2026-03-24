Pháp luật

Gia Lai: Khởi tố vụ phá 9ha rừng

SGGPO

Ngày 24-3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi hủy hoại rừng xảy ra tại xã Ia Pia, với diện tích bị phá khoảng 9ha.

Clip: Hiện trường vụ phá rừng
Hiện trường vụ phá rừng

Trước đó, trong quá trình tuần tra, rà soát việc giao và quản lý rừng, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan đã phát hiện vụ phá rừng trên. Diện tích rừng bị phá tập trung tại các khu vực thuộc lâm phần đã giao cho 4 hộ dân địa phương quản lý.

Diện tích bị phá

Hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Rừng bị phá trái pháp luật

Theo ghi nhận tại hiện trường, trên diện tích rừng bị phá, các cây gỗ dầu bị cắt hạ vẫn còn nằm lại. Tại một số vị trí khác, khu vực rừng bị phá chỉ còn trơ gốc, hiện đã được trồng các loại cây như mì và xà cừ.

Nhiều diện tích đã trồng mì
Diện tích rừng bị phá để trồng cây xà cừ
Kiểm lâm kiểm tra diện tích bị phá
Cây gỗ bị cắt hạ tại hiện trường
Thân gỗ còn lại tại hiện trường
HỮU PHÚC

Từ khóa

Lâm phần Kiểm lâm Phá rừng Gia Lai

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn