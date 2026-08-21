Gia Lai: Giúp dân sửa chữa nhà bị hư hỏng do lốc xoáy

Sáng 21-8, phóng viên Báo SGGP có mặt tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), ghi nhận công tác khắc phục hậu quả thiên tai nơi đây được lực lượng chức năng của địa phương triển khai hết sức khẩn trương.

Lực lượng chức năng giúp người dân làng Bía Ngó sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do lốc xoáy. Thực hiện: HỮU PHÚC

Công tác sửa chữa nhà đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: HỮU PHÚC

Lực lượng chức năng giúp dân sửa chữa nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Trong 2 ngày nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại làng Bía Ngó để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm và giúp người dân thu dọn nhà cửa bị hư hại. Vật liệu xây dựng mới cũng được vận chuyển đến tận nhà, sẵn sàng sửa chữa kịp thời.

Lực lượng chức năng giúp dân sửa chữa nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn đang được sửa chữa. Ảnh: HỮU PHÚC

Lãnh đạo UBND xã Ia Chia cũng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Quân đội, công an cùng các lực lượng khác được huy động phân thành nhiều nhóm, tham gia sửa chữa những căn nhà bị hư hại, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở và trở lại sinh hoạt bình thường.

Những tấm tôn mới được vận chuyển đến để sửa chữa nhà cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Chia cho biết, xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Xã sẽ hỗ trợ vật liệu để người dân sửa chữa nhà cửa, những hộ có nhà bị hư hại, địa phương đã bố trí chỗ ở tạm thời, đồng thời bắt tay sửa chữa ngay để người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Gia cố phần tôn. Ảnh: HỮU PHÚC

Như Báo SGGP đã phản ánh, khoảng 20 giờ ngày 19-8, trên địa bàn làng Bía Ngó xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy, làm khoảng 22 căn nhà bị tốc mái, sập tường. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Một căn nhà bị hư hỏng do dông lốc. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC