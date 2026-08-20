Xã hội

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gió mạnh làm 10 nhà hư hỏng

SGGPO

Chiều 20-8, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh gây ra.

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Nhà dân ở xã Măng Ri bị tốc mái. Ảnh: UBND xã cung cấp

Những ngày qua, trên địa bàn xã Măng Ri xảy ra mưa lớn kéo dài, làm 10 nhà dân bị tốc mái, sập tường; sạt lở bờ suối tại thôn Ngọc Lây, gây nguy cơ sụt lún, trôi nhà của 7 hộ dân.

Tuyến đường ATK từ thôn Mô Za đi thôn Tân Ba có khoảng 10.000 m3 đất sạt lở tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông; khoảng 4.500 m3 đất sạt lở từ taluy dương tràn xuống lòng đường lên thôn Tu Thó.

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Nhà dân xã Măng Ri bị hư hại do mưa kèm gió lớn. Ảnh: UBND xã cung cấp

Tại khu dân cư thôn Ba Khen, sạt lở taluy đang đe dọa an toàn của 28 hộ dân. Khu vực này trước đây từng bị sạt lở, địa phương đã làm kè chắn, nhưng đợt mưa lớn lần này tiếp tục xảy ra sạt lở. Các hộ dân mong muốn được di dời đến nơi ở mới an toàn hơn.

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Xã Măng Ri giúp người dân sửa chữa lại nhà. Ảnh: UBND xã cung cấp

UBND xã Măng Ri đã huy động lực lượng sửa chữa tạm thời nhà ở cho người dân bị hư hỏng. Về lâu dài, xã sẽ kiến nghị hỗ trợ người dân xây nhà mới.

Đối với 28 hộ dân thôn Ba Khen, xã đang nghiên cứu phương án để sớm kiến nghị di dời người dân khỏi khu vực sạt lở, bảo đảm an toàn.

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HỮU PHÚC

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quảng ngãi mưa lớn gió mạnh nhà hư hỏng tỉnh Quảng Ngãi gió giật UBND xã Măng Ri

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