Gia Lai: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 18 căn nhà

Sáng 20-8, Đồn Biên phòng Ia Chia (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy gây ra tại làng Bía Ngó, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai.

Clip Đồn Biên phòng Ia Chia giúp người dân khắc phục hậu quả. Thực hiện: HỮU PHÚC - ĐÌNH CƯƠNG

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19-8, trên địa bàn làng Bía Ngó xảy ra mưa dông kèm gió mạnh và lốc xoáy, làm khoảng 18 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, may mắn không có thương vong về người.

Nhà dân bị hư hỏng. Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trong sáng 20-8, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thu dọn đồ đạc; đồng thời trao gạo, mì tôm cho các hộ dân bị thiệt hại.

Nhà dân bị hư hỏng. Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Ksor Khiếu, Bí thư Đảng ủy xã Ia Chia, cho biết, các hộ bị tốc mái được bố trí sang ở nhờ nhà người thân trong thời gian chờ sửa chữa.

Đồn Biên phòng Ia Chia giúp người dân khắc phục thiệt hại. Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

HỮU PHÚC