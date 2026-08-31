Tổ chức Hoa hậu Thế giới và các thí sinh trao quà cho học sinh, sinh viên khó khăn

Ngày 31-8, tổ chức Hoa hậu Thế giới (Miss World) cùng các thí sinh Miss World 2026 tổ chức trao quà khuyến học cho học sinh, sinh viên khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa.

Tổ chức Hoa hậu Thế giới trao quà cho học sinh, sinh viên khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa

Tại chương trình, tổ chức Hoa hậu Thế giới cùng với các thí sinh đã trao 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà đến 200 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri trực tiếp trao quà và giao lưu với các em. Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska cùng Nam vương Thế giới Daniel Mejía Romero cũng tham gia hoạt động.

Chương trình trao quà khuyến học tiếp tục thể hiện tinh thần “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, giá trị cốt lõi của Hoa hậu Thế giới.

Bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Hoa hậu Thế giới trao quà cho sinh viên

Sau chương trình, 111 thí sinh tham dự cuộc thi Miss World 2026 tiếp tục tập luyện cho phần thi Dances of the World diễn ra ngày 2-9 và Đêm chung kết vào 5-9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, tỉnh Khánh Hòa.

Dances of the World là một trong những hoạt động giàu bản sắc của cuộc thi Miss World. Đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ giới thiệu đến khán giả nét văn hóa đặc trưng thông qua trang phục, âm nhạc và vũ điệu truyền thống.

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TIỂU TÂN