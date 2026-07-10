Vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Không để ảnh hưởng cơ hội học tập của thí sinh

Liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang), chiều 9-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Thư ký điểm thi vào phòng thi nhắc bài

Thông tin về kết quả điều tra vụ việc, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Cơ quan điều tra xác định, điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đỗ Trung

Trong đó, bị can Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên) là Trưởng điểm thi. Với tư cách người điều hành cao nhất tại điểm thi, bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện trái quy định cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. ​Bị can Nguyễn Hà Duy (Thư ký điểm thi), thực hiện theo chỉ đạo của bị can Hằng, đã trực tiếp đi vào các phòng thi để hướng dẫn và nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh. ​Hành vi của các bị can vi phạm nghiêm trọng quy chế thi của Bộ GD-ĐT, làm mất đi tính khách quan, công bằng của kỳ thi và gây xôn xao, bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

​Ngày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự; đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật đối với các bị can. Trong số 4 bị can bị khởi tố, danh tính của 2 người đã được công bố là Trần Thị Thu Hằng (Trưởng điểm thi) và Nguyễn Hà Duy (Thư ký điểm thi). Hai bị can còn lại hiện chưa được công bố danh tính nhằm bảo mật và phục vụ cho tiến trình điều tra mở rộng.

Tối 9-7, Bộ GD-ĐT ra thông báo cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD'ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục tập trung nhân lực để điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, xác định chính xác vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội, các cá nhân, tổ chức liên quan cũng như hậu quả để xử lý nghiêm minh, bảo đảm sự công bằng cho tất cả thí sinh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động cơ, mục đích của bị can Nguyễn Hà Duy trong vụ việc, Đại tá Trần Anh Tuấn cho hay, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an xác định Duy phạm tội do “thành tích”.

Đề xuất thi lại môn Toán ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, thông tin về công tác tổ chức về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, địa phương có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi. Ngay sau khi có thông tin phản ánh về kết quả môn thi Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo 62 điểm thi rà soát toàn bộ quy trình của kỳ thi; phân tích kết quả các môn thi tại các điểm thi, đối chiếu kết quả thi với điểm học bạ lớp 12 và dữ liệu liên quan, tập trung vào các trường hợp đạt từ 9 điểm trở lên, các trường hợp có chênh lệch lớn giữa điểm thi và điểm học bạ.

Kết quả rà soát cho thấy, các khâu tiếp nhận, bảo quản, sử dụng đề thi, tổ chức coi thi, thu bài, niêm phong, bảo quản và bàn giao bài thi tại các điểm thi cơ bản được thực hiện theo đúng quy chế, quy trình coi thi. Riêng hoạt động coi thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là bất thường, đã được cơ quan công an xác định và đang tiếp tục quá trình điều tra.

Theo ông Hoàng Minh Cảnh, qua rà soát 71.416 bài thi, đối chiếu điểm thi với điểm học bạ lớp 12 cho thấy, điểm thi trung bình của toàn hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang ở các môn thi đều thấp hơn điểm học bạ trung bình. Mức chênh lệch trung bình giữa điểm thi và điểm học bạ nằm trong khoảng phù hợp với đặc điểm đánh giá trong nhà trường và yêu cầu phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT. Kết quả rà soát không thấy phát hiện bất thường về điểm thi đối với các môn thi, điểm thi khác.

Đối với điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, sở đã rà soát riêng kết quả môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ. Kết quả cho thấy, môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ phù hợp với kết quả học tập của thí sinh, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Đối với môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10 ở mức bất thường so với mặt bằng chung. Trong đó, 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại 13/15 phòng thi. Một số phòng thi có số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao. Nội dung này đã được cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sở GD-ĐT đã phối hợp với Trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh, học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để ghi nhận nguyện vọng. 322/322 cha mẹ học sinh và 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán để đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Do đó, Sở GD-ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Bộ GD-ĐT xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; kiến nghị Bộ GD-ĐT đảm bảo thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng để đảm bảo quyền học tập, quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Xử lý nghiêm sai phạm, không có vùng cấm Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, nêu rõ, quan điểm nhất quán của tỉnh Tuyên Quang là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải làm rõ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh, không để bất cứ bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Tỉnh cũng sẽ kiến nghị Bộ GD-ĐT hoàn thiện quy chế thi để bảo đảm khách quan, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực, đơn cử như lắp camera (không kết nối mạng) ở phòng thi, tăng cường cơ chế giám sát… nhằm đảm bảo tính minh bạch, nghiêm túc, công bằng của kỳ thi. Cũng theo ông Tuấn, trách nhiệm của từng cá nhân sẽ được xem xét theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Tỉnh sẽ công khai việc xử lý ngay sau khi có đầy đủ các căn cứ quy định của pháp luật. Về thời điểm tổ chức thi lại cho các em học sinh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, việc quyết định tổ chức thi lại hay áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD-ĐT. Tỉnh cũng đang tích cực phối hợp với Bộ GD-ĐT để có phương án tối ưu nhất, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, đồng thời chủ động kiến nghị các giải pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển đại học của học sinh nếu quá trình xác minh kéo dài.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU