Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết tại nhiều xã, phường

Ngày 22-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, trong tuần qua thành phố ghi nhận 1.430 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH). Tổng số ca SXH tích lũy từ đầu năm đến nay là 5.228 ca. Các phường xã có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm: Bình Hưng Hòa, Tây Nam và An Nhơn Tây.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại xã Thường Tân

Tại xã Thường Tân, trong tháng 1-2026, ghi nhận 2 trường hợp mắc SXH Dengue, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trạm y tế xã đã thực hiện điều tra dịch tễ và xác định phạm vi ổ dịch cần can thiệp kỹ thuật tại khu vực ấp Lạc An 1.

Nhằm chủ động kiểm soát ổ dịch, Trạm y tế xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường; truyền thông, vận động người dân loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước, súc rửa lu vại và thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi, giám sát chặt các điểm nguy cơ và diệt lăng quăng triệt để tại các hộ gia đình.

Phun thuốc diệt muỗi tại xã Dầu Tiếng

Đại diện Trạm y tế xã Dầu Tiếng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bệnh SXH, trạm đã chủ động triển khai chuỗi hoạt động phòng, chống nhằm giám sát chặt chẽ dịch tễ, xử lý dứt điểm các điểm nguy cơ và nâng cao ý thức tự phòng bệnh của người dân tại cộng đồng.

Người dân vệ sinh môi trường để phòng chống sốt xuất huyết

Trước đó, ngay sau khi ghi nhận 27 ca mắc SXH trên địa bàn phường Tân Hưng, trạm y tế đã triển khai các biện pháp bao vây, dập dịch nhằm ngăn chặn chuỗi lây truyền trong cộng đồng. Cụ thể, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi 2 đợt tại các khu phố 61, 72, 73, 74 và 75.

Phun thuốc diệt muỗi tại phường Tân Hưng

Việc thực hiện hai đợt phun hóa chất cách nhau 7 ngày nhằm tiêu diệt triệt để các lứa muỗi trưởng thành mới phát sinh, góp phần hạ thấp mật độ véc tơ truyền bệnh tại các khu vực nguy cơ cao.

Tại Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhất, ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc SXH, trạm đã điều tra dịch tễ xác định phạm vi ổ dịch cần can thiệp trong bán kính 200 mét tính từ nhà ca bệnh, bao gồm 412 hộ dân thuộc Khu phố 1 và Khu phố 2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tuần qua thành phố cũng ghi nhận 836 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (giảm 19,8% so với trung bình 4 tuần trước). Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần thứ 3 là 2.655 ca. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm xã Long Điền, Hồ Tràm và Đất Đỏ.

THÀNH SƠN