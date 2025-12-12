Mỗi năm, hơn 3 triệu người thoát tử vong nhờ vaccine

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát động "Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vaccine, sinh phẩm giai đoạn 2025-2027" nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng, hướng tới tiêm chủng trọn đời.

Người dân tiêm vaccine phòng bệnh trong giai đoạn chuyển mùa tại một cơ sở tiêm chủng trên địa bàn TPHCM

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước tiến của ngành y tế trong việc đưa chính sách y tế dự phòng vào đời sống người dân.

Theo ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, trong 50 năm qua, vaccine đã cứu sống hơn 150 triệu người, tương đương hơn 3 triệu người mỗi năm trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tiêm chủng đã đóng góp 40% vào sự cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh và ngày càng có nhiều người ở mọi lứa tuổi được bảo vệ khỏi các bệnh nhờ vaccine.

Tại Việt Nam, nhiều năm qua, tiêm chủng đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, đóng góp quan trọng vào thành tựu phòng chống bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong giai đoạn 2025-2027, chương trình tiếp tục truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vaccine nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng tự nguyện và hướng tới tiêm chủng trọn đời.

Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tăng cao Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần qua ghi nhận 2.310 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH). Lũy tích từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 61.911 ca mắc, 17 ca tử vong. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện cả nước đã ghi nhận 156.601 trường hợp mắc và 31 ca tử vong. Nhân viên y tế tiêm vaccine sốt xuất huyết cho người dân Hiện bệnh SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là vô cùng quan trọng. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành cho vaccine SXH từ tháng 5-2024. Vaccine này cũng được WHO khuyến nghị sử dụng tại các quốc gia có gánh nặng bệnh cao, được phê duyệt tại 41 quốc gia, với hơn 21 triệu liều đã phân phối trên toàn cầu.

THÀNH SƠN