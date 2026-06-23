Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ dịp hè

Ngay đầu mùa hè, các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện do tai nạn thương tích. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng và báo chí nhưng tai nạn vẫn xảy ra do người lớn bất cẩn.

Trẻ nhập viện vì cha mẹ bất cẩn

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện do tai nạn với nhiều mức độ chấn thương khác nhau, nhiều em trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho một bệnh nhi bị ná cao su bắn vào vùng đầu

Phần lớn là các em trong độ tuổi học sinh, gặp tai nạn trong các tình huống như tai nạn sinh hoạt, ngã do leo trèo, hóc dị vật… Điển hình, mới đây, bệnh viện tiếp nhận một bé trai 7 tuổi (ngụ Đồng Nai) bị chấn thương thận nặng sau té ngã. Trong lúc đùa giỡn với bạn, bé trượt chân và đập mạnh vùng hông phải vào góc tường.

Trước đó, bé trai tên R.C.K. (13 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sốc, suy tim cấp, viêm mủ màng ngoài tim nguy kịch do chiếc tăm tre đâm vào mặt sau thất phải của tim. Đây cũng là nguyên nhân khiến vi khuẩn xâm nhập gây ra viêm nhiễm, tràn mủ màng tim.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận bé trai N.D.T.H. (16 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Kết quả chụp CT cho thấy tình trạng tắc ruột do quả cóc nhỏ. Trước đó bệnh viện cũng tiếp nhận một bé trai 3 tuổi ở Đồng Tháp nhập viện trong tình trạng khó thở, ho ra máu. Kết chụp X-quang và CT scan, các bác sĩ phát hiện có dị vật nhọn là một đoạn kẽm nhung dài khoảng 2cm, đã cắm sâu trong đường thở và gây chảy máu kéo dài.

BS CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trẻ nhỏ vốn có thói quen khám phá thế giới bằng cách cầm nắm, đưa đồ vật vào miệng. Chỉ một phút mất cảnh giác của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tạo môi trường sống an toàn cho trẻ

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có hơn 900.000 trẻ em và vị thành niên dưới 18 tuổi tử vong do thương tích, trong đó 90% là thương tích không chủ ý.

Tại Việt Nam, thống kê của Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích. Trong đó, nhóm tuổi 15-19 chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 43%); tiếp đến là nhóm tuổi 5-14 (khoảng 36,9%); thấp nhất là nhóm tuổi 0-4 (khoảng 19,5%).

BS CK2 Nguyễn Minh Tiến cho biết, tùy từng lứa tuổi của trẻ mà nguyên nhân tai nạn thương tích khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu trong dịp hè là do trẻ được nghỉ học, vui chơi tại nhà nhưng lại thiếu sự giám sát từ gia đình.

Với bản tính hiếu động, tò mò nhưng chưa có kiến thức và chưa được trang bị các kỹ năng để tự bảo vệ mình nên trong những tình huống hàng ngày trẻ rất dễ gặp các tai nạn như ngã, bỏng, đuối nước, tai nạn giao thông, leo trèo nguy hiểm hoặc va chạm khi chơi đùa ngoài trời, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất…

Để phòng tránh, PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh tạo môi trường sống an toàn cho trẻ bằng cách cất giữ xa tầm tay các vật sắc nhọn, vật nhỏ dễ nuốt, hóa chất, thuốc men và các thiết bị có nguy cơ gây tai nạn.

Đối với trẻ nhỏ, thức ăn cần được cắt nhỏ, loại bỏ hạt, tránh cho trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy hoặc cười đùa. Những vật dụng thủ công như dây kẽm nhung, hạt cườm, pin cúc áo cần được cất kỹ sau khi sử dụng.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự bảo vệ, hạn chế các trò chơi đối kháng mạnh, leo trèo nguy hiểm và nhắc nhở trẻ không đưa đồ vật lạ vào miệng, mũi hoặc tai. Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường sau tai nạn như đau bụng kéo dài, nôn ói, khó thở, ho ra máu, đau hông lưng, tiểu máu hoặc lừ đừ, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

SƠN CƯỜNG