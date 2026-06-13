Khám sàng lọc miễn phí cho 250 trẻ em xã Trừ Văn Thố

Ngày 13-6, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại TPHCM (TTXVN) phối hợp với Trạm y tế xã Trừ Văn Thố (TPHCM) tổ chức chương trình “Trao yêu thương – Hè 2026”.

Bác sĩ Trạm y tế xã Trừ Văn Thố thăm khám cho trẻ

Tại chương trình, 250 trẻ dưới 12 tuổi đã được các y bác sĩ khám sức khỏe lâm sàng, đánh giá thể trạng, tư vấn dinh dưỡng và cấp phát thuốc miễn phí.

Dược sĩ Bùi Văn Sang, Giám đốc Trạm y tế xã Trừ Văn Thố, cho biết, trong đợt khám này, đơn vị ưu tiên tầm soát sức khỏe cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhằm phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp để hướng dẫn điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh về chăm sóc trẻ nhỏ.

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe sau khi khám của các em đều được nhập trực tiếp vào Hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế trên nền tảng số.

Đại diện Cơ quan TTXVN và UBND xã Trừ Văn Thố trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tập trên địa bàn

Dịp này, Cơ quan thường trú TTXVN tại TPHCM trao tặng 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn với sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trạm y tế xã Trừ Văn Thố đã phối hợp Trung tâm y tế khu vực, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, các đơn vị y tế ngoài công lập tổ chức 4 đợt khám sàng lọc, phục vụ trên 1.000 lượt người; trọng tâm là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Hiện nay, Trạm y tế xã Trừ Văn Thố tiếp tục triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân.

THÀNH AN