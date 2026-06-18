Mua bán trẻ em qua nhóm “cho nhận con nuôi”, các bị cáo lãnh án tù

Ngày 18-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn TPHCM, liên quan hoạt động giao dịch trẻ em qua mạng xã hội.

Theo đó, bị cáo Trần Nhuận Gia (Wong Danny Gia, quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

6 bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt từ 11 năm tù đến 13 năm 6 tháng tù về một hoặc hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội như “Cho nhận con nuôi”, “Cho nhận con nuôi 2” để tìm người sinh con nhưng không có khả năng nuôi dưỡng, sau đó thực hiện việc mua lại trẻ em nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 22-5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được nhiều tin báo của người dân về việc một căn hộ tại phường Diên Hồng do Trần Nhuận Gia làm chủ có dấu hiệu nuôi giữ nhiều trẻ em không rõ nguồn gốc. Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có 3 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây.

Quá trình điều tra xác định, Gia sống tại Hoa Kỳ, thường xuyên qua lại Việt Nam và sử dụng Facebook tham gia các hội nhóm “Cho nhận con nuôi” và “Cho nhận con nuôi 2” để tìm người bán trẻ em.

Sau đó, Gia thông qua Đoàn Lê Quốc Huy để thực hiện việc giao dịch, giao tiền cho người bán, đồng thời làm giấy tờ giả nhằm đưa trẻ em sang Hoa Kỳ làm con nuôi. Huy là người trực tiếp chăm sóc trẻ và nhận tiền công 10 triệu đồng/tháng.

Kết quả điều tra xác định, Gia đã trực tiếp mua 1 trẻ em và thông qua Huy để mua 2 trẻ em khác.

Các trẻ em này được các bị cáo Trần Thị Cẩm Tú, Lê Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Huyền Trân môi giới thông qua các hội nhóm mạng xã hội. Giá mua mỗi trẻ em từ 40-45 triệu đồng.

Nhóm bị cáo Trần Thị Cẩm Tú, Lê Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Hồng Thắm và Võ Thị Hồng đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán 4 trẻ em, hưởng lợi từ 10 triệu đến 25,5 triệu đồng mỗi trường hợp.

Sau khi mua 3 trẻ em, Gia không thực hiện thủ tục đăng ký nhận con nuôi theo quy định mà đặt làm giấy tờ giả để hợp thức hóa hồ sơ, tránh bị phát hiện và phục vụ việc xuất nhập cảnh.

Bị cáo Trần Thị Cẩm Tú ngoài vai trò môi giới mua bán người còn cùng “Tuấn Phát Lò” (không rõ lai lịch) đăng thông tin tìm người có nhu cầu làm giấy tờ giả để nhận hoa hồng. Tú đã nhận làm cho Gia giấy xét nghiệm ADN với giá 5 triệu đồng và tiếp tục nhận làm giả giấy khai sinh với giá 1 triệu đồng nhưng chưa thực hiện thì bị bắt.

LAM NGUYÊN