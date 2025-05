Giá vàng miếng SJC bật tăng 3 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 3 triệu đồng chiều mua và 2,6 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 118 triệu đồng/lượng mua vào và 120,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và PNJ tăng 1,8 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng mạnh. Công ty PNJ tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 112 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 15-5 lên 3.239,5 USD/ounce, tăng 63,4 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 16-5 (giờ Việt Nam) giảm còn 3.209 USD/ounce, giảm 30 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 100,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,6-16,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lấy lại mốc chủ chốt 3.200 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau báo cáo lạm phát của Mỹ.

Cụ thể, dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 4-2025, trong khi tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ cũng chậm lại. Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025. Lãi suất thấp thường giúp vàng - tài sản không sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn. Dù vậy, Quỹ vàng lớn là SPDR Gold Trust đã bán 9 tấn vàng trong thời điểm giá vàng phục hồi này.

NHUNG NGUYỄN