Giá vàng miếng SJC chiều 7-1 hạ nhiệt

Vào lúc 16 giờ, ngày 7-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng nay, tức còn tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 156,1 triệu đồng/lượng mua vào và 158,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng - giảm trái chiều nhưng vẫn neo ở vùng giá cao. Công ty SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với sáng nay, tức tăng 1,1 đồng/lượng cả 2 chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so chiều qua, báo giá ở mức 152,1 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu lại giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, về lại giá chiều qua ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 so với buổi sáng, giao dịch ở mức 153,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường vẫn đang cao hơn giá vàng miếng SJC 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 7-1 (giờ Việt Nam) còn 4.466 USD/ounce, giảm thêm 8 USD so với sáng nay, tức giảm tổng cộng khoảng 30 USD so với phiên trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 16,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 12,7 - 16,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 12,5 – 16,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN