Tăng tốc kết nối giao thương, mở rộng đơn hàng cho doanh nghiệp dệt may

Sáng 26-2, Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam 2026 (VIATT 2026) do Bộ Công Thương phối hợp Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức đã chính thức khai mạc tại TPHCM.

Sự kiện được kỳ vọng tạo nền tảng kết nối giao thương thực chất, giúp 450 doanh nghiệp dệt may mở rộng thị trường và gia tăng đơn hàng trong năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc chương trình. Ảnh: MINH XUÂN

Theo ban tổ chức, VIATT 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28-2 với quy mô 18.000m², tăng khoảng 20% so với năm 2025, quy tụ gần 1.000 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng từ sợi, vải, phụ kiện, dệt gia dụng đến dệt kỹ thuật, máy móc và công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp nhà cung ứng và nhà mua hàng quốc tế.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Minh Xuân

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, nhấn mạnh dệt may tiếp tục là ngành xuất khẩu chủ lực với kim ngạch cao, nhất là nhóm hàng may mặc duy trì tăng trưởng khả quan. “Trong bối cảnh thị trường thế giới biến động và yêu cầu về tiêu chuẩn ngày càng cao, kết nối B2B tại VIATT sẽ giúp doanh nghiệp đàm phán trực tiếp, ký kết đơn hàng lớn và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược”, ông Hưng cho biết.

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may Việt Nam vẫn ước đạt khoảng 46 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm trước; riêng nhóm hàng may mặc đạt trên 38 tỷ USD. Kết quả này đến từ nỗ lực đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đẩy mạnh mô hình sản xuất xanh, bền vững của doanh nghiệp.

Điểm nhấn của VIATT 2026 là có 7 khu gian hàng quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó lần đầu tiên có gian hàng Đức tại khu châu Âu; cùng các gian hàng đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc)… Sự hiện diện đa dạng này giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các nguồn nguyên phụ liệu chất lượng, đồng thời đăng ký thử nghiệm công nghệ mới và đàm phán hợp đồng trực tiếp với nhà mua hàng nước ngoài.

Song song hoạt động trưng bày là các diễn đàn, hội thảo chuyên sâu và hoạt động kết nối B2B xuyên suốt ba ngày triển lãm, tập trung vào các chủ đề như bất ổn thương mại năm 2026, ứng dụng AI trong thiết kế - sản xuất, ESG và tiêu chuẩn quốc tế.

Khu giải pháp đổi mới và kỹ thuật số trưng bày các công nghệ mô phỏng mẫu bằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động hóa và công nghệ kiểm tra vải tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu sản xuất, rút ngắn chu trình và đáp ứng yêu cầu khắt khe của đơn vị mua hàng quốc tế.

Trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam tiếp tục chuyển dịch từ gia công sang nâng cao giá trị gia tăng, VIATT 2026 được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới đối tác, mang lại cơ hội ký kết hợp đồng và tăng đơn hàng ngay trong quý II và nửa cuối năm 2026. Thông qua các hoạt động kết nối giao thương chuyên sâu, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm bạn hàng mới mà còn từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

ÁI VÂN