Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 118 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được nhiều doanh nghiệp giữ nguyên giá hôm trước. Công ty PNJ giao dịch ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh cũng không đổi so với hôm qua, giao dịch ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào và 119 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giữ nguyên giá hôm trước: 114 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty SJC giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 13-5 lên 3.249,2 USD/ounce, tăng 12,5 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 10 giờ 15 phút ngày 14-5 (giờ Việt Nam) quay đầu giảm còn 3.229,3 USD/ounce, giảm gần 20 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 101,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 18,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,1- 17,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trên thị trường châu Á sáng nay dù báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát tháng 4 ở nước này yếu hơn dự báo. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất 4 năm và thấp hơn mức dự báo tăng 2,4% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát trước đó.

Dự liệu trên được giới đầu tư kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 7. Tuy nhiên, giới đầu cơ hiện vẫn đang đặt cược nhiều hơn vào khả năng đến tháng 9, FED mới bắt đầu hạ lãi suất, thay vì giảm trong tháng 6 hoặc tháng 7. Cùng với đó, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lại bán ròng 2,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ về mức 936,5 tấn vàng. Trong vòng gần 1 tháng trở lại đây, xu hướng của quỹ là bán ròng, nhất là sau khi giá vàng lập kỷ lục trên 3.500 USD/ounce trong tháng 4.

NHUNG NGUYỄN