Giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 118,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 113 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán lên 114 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 12-5 tiếp tục giảm xuống 3.236,7 USD/ounce, giảm 86,6 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13-5 (giờ Việt Nam) còn 3.252 USD/ounce, tăng 14 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 102,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 18,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,1- 16,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm về dưới 3.300 USD sau khi Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn kinh tế và chính trị, thường tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Những thỏa thuận trên đã ảnh hướng ngắn hạn đến giá kim loại quý này.

NHUNG NGUYỄN