Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm, chênh lệch với thế giới vượt 18 triệu đồng/lượng

Lúc 16 giờ cùng ngày, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với sáng, tổng mức giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng miếng SJC hiện được giao dịch ở mức 118 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý cũng hạ giá thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay và giảm 2 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 117 triệu đồng/lượng mua vào và 119 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay giảm từ 500.000 – 1 triệu đồng/lượng so với sáng, và giảm 2 triệu đồng/lượng so với giá cuối tuần trước. SJC báo giá ở mức 112,5 – 115 triệu đồng/lượng (mua – bán). PNJ giao dịch ở mức tương tự, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết cao hơn, đạt 115,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, còn 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ (giờ Việt Nam) đứng ở mức 3.231,2 USD/ounce, giảm thêm 44 USD so với buổi sáng. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 101,8 triệu đồng/lượng – thấp hơn vàng miếng SJC tới 18,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn từ 13,2 -16,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN