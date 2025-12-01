Giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng

Vào lúc 16 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC báo giá ở mức 153,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.
Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC niêm yết ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn kitco vào lúc 16 giờ 25 phút ngày 1-12 (giờ Việt Nam) lên 4.249,17 USD/ounce, tăng gần 34 USD so với giá chốt phiên cuối tuần tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 17,9 – 19,8 triệu đồng/lượng.