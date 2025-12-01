Giá vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng

Cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 chiều nay dù đã “hạ nhiệt” so với buổi sáng nhưng vẫn ghi nhận mức giá chốt phiên kỷ lục.

Giá vàng lập kỷ lục mới

Vào lúc 16 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC báo giá ở mức 153,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC niêm yết ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn kitco vào lúc 16 giờ 25 phút ngày 1-12 (giờ Việt Nam) lên 4.249,17 USD/ounce, tăng gần 34 USD so với giá chốt phiên cuối tuần tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 17,9 – 19,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN