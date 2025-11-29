Giá vàng nhẫn 9999 sáng cuối tuần 29-11 tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 151,3 triệu đồng/lượng mua vào và 154,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên trên thị trường châu Á lên 4.215,8 USD ounce, tăng 57 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 134,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,9 – 20,1 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN