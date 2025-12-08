TPHCM: Phố Hải Thượng Lãn Ông vào cao điểm thị trường đồ trang trí giáng sinh

Tại các cửa hàng dọc hai bên con phố đang bán đầy đủ, đa dạng các mặt hàng, phụ kiện đồ trang trí giáng sinh, phục vụ nhu cầu chi tiêu, mua sắm của khách hàng dịp cuối năm, đón chào năm mới.