TPHCM: Phố Hải Thượng Lãn Ông vào cao điểm thị trường đồ trang trí giáng sinh

SGGPO

Tại các cửa hàng dọc hai bên con phố đang bán đầy đủ, đa dạng các mặt hàng, phụ kiện đồ trang trí giáng sinh, phục vụ nhu cầu chi tiêu, mua sắm của khách hàng dịp cuối năm, đón chào năm mới.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

Phố Hải Thượng Lãn Ông TPHCM cao điểm thị trường đồ trang trí Giáng sinh Giáng sinh 2025 năm mới 2026 phụ kiện đa dạng các mặt hàng trang trí lễ hội

