Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường lên 158 triệu đồng/lượng

Giá vàng sáng nay 6-1 tiếp tục tăng. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường hiện đang cao hơn giá vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 155,4 triệu đồng/lượng mua vào và 157,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 155,4 triệu đồng/lượng mua vào và 157,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục tăng. Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 150,4 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường hiện đang cao hơn giá vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng.

2-3-6970.png

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 6-1 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 4.458,9 USD/ounce, tăng gần 10 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 11,7 – 16,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch đầu năm 2026. Trong năm 2025, giá vàng thế giới đã tăng hơn 64%.

