Giá vàng SJC tăng 4,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng kéo giá vàng trong nước ngày 5-1 tăng theo. Trong đó, giá vàng miếng SJC đã vượt 157 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 4,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, niêm yết ở mức 155,1 triệu đồng/lượng mua vào và 157,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng. Công ty SJC tăng 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 149,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ 40 phút ngày 5-1 (giờ Việt Nam) lên 4.425,14 USD/ounce, tăng hơn 93 USD so với phiên liền trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 140,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN