Sáng nay 28-11, giá vàng miếng SJC lên 154,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 28-11 bật tăng sau khi “bất động” vào hôm qua.

Vào lúc 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 153,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 149,7 triệu đồng/lượng mua vào và 152,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 27-11 còn 4.155,8 USD/ounce, giảm 7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28-11 (giờ Việt Nam) lên 4.190,1 USD/ounce, tăng 35 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,9 – 20,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại bởi khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9 và 10-12. Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 85% FED hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp sắp tới.

NHUNG NGUYỄN