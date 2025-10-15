Giá vàng nhẫn 9999 vượt giá vàng miếng SJC gần 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều nay 15-10 tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 được tăng bằng, thậm chí có doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao hơn giá vàng miếng SJC gần 4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu SJC báo giá ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 5,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Với mức giá này, hiện giá bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này đang cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 3,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 2,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, lên 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra - bằng giá vàng miếng SJC.

Tập đoàn Doji tăng thêm 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 400.000 đồng chiều mua và tăng 1,4 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng được Công ty SJC, Doji tăng thêm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 900.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử, vượt 4.200 USD/ounce. Giá giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 4.200 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,8 - 18,2 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN