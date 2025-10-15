Giá vàng miếng SJC lên 147,3 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9 giờ ngày 15-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Doji tăng 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, lên 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm 400.000 đồng chiều mua nhưng tăng 600.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 14-10 lên 4.141,2 USD/ounce, tăng 31,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 15-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 4.180 USD/ounce.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,8- 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới liên tục tăng thời gian qua, đã tăng 57% nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ như: bất ổn địa chính trị, kỳ vọng lãi suất giảm, lực mua của các ngân hàng trung ương và sự trở lại mạnh mẽ của các quỹ ETF vàng.

Các định chế tài chính lớn đều dự báo giá vàng tiếp tục xu hướng tăng. Hai ngân hàng lớn Bank of America và Societe Generale đang có chung dự báo là giá vàng sẽ đạt mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Cũng trong sáng 15-10, giá vàng nhẫn 9999 vượt xa giá vàng miếng SJC. Một doanh nghiệp đã niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao hơn vàng miếng SJC gần 2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ ngày 15-10, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu SJC báo giá ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,7 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Với mức giá này, hiện giá bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này đang cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC cũng tăng thêm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tổng cộng tăng 1,4 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143,7triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, lên 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji cũng tăng thêm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tức còn giảm 200.000 đồng chiều mua nhưng tăng 800.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Cập nhật giá vàng thế giới trên sàn Kitco vào lúc 11 giờ ngày 15-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 4.188 USD/ounce, tăng 8 USD so với đầu giờ sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,8 - 16,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng ở mức 12,8 - 14 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN