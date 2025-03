Giá vàng thế giới giảm mạnh, giá vàng nhẫn 9999 vẫn neo ở vùng đỉnh

Ảnh minh họa

Vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng 11-3, vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 90,8 triệu đồng/lượng mua vào và 92,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 91,9 triệu đồng/lượng mua vào và 92,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 91,8 triệu đồng/lượng mua vào và 93,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 91,6 triệu đồng/lượng mua vào và 93,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 90,8 triệu đồng/lượng mua vào và 92,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 200.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 91,6 triệu đồng/lượng mua vào và 93,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, hiện giá vàng nhẫn 9999 vẫn neo ở vùng đỉnh, chỉ giảm 200.000 đồng/lượng so với giá kỷ lục.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-3 ở mức 2.888,1 USD/ounce, giảm 22,4 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 11-3 (giờ Việt Nam) ở mức 2.899 USD/ounce, tăng khoảng 12 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 89,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3 triệu đồng/lượng và thấp vàng nhẫn 9999 khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc được nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định do nhà đầu tư chốt lời để bù lỗ qua thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo nên giảm mạnh, chỉ số S&P 500 đóng cửa với mức giảm gần 2,7% trong phiên giao dịch đầu tuần do nhà đầu tư sợ suy thoái kinh tế có thể xảy ra vì lo ngại chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các quốc gia chịu mức thuế cao do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Tuy nhiên, tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm cũng đã giúp cho giá kim loại quý này tránh giảm sâu hơn. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro cho biết, kể từ đầu tháng 3-2025, giá vàng đã đảo chiều tăng, thường xuyên vượt mốc 2.900 USD/ounce. Những chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguy cơ chiến tranh thương mại vẫn đang là yếu tố then chốt thúc đẩy thị trường và hỗ trợ giá vàng. Do đó, các nhà phân tích dự báo dù có thể gặp một số điều chỉnh trong ngắn hạn, giá vàng thế giới vẫn đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ để tiếp tục đà tăng trong trung và dài hạn.

NHUNG NGUYỄN