Giá vàng trong nước chiều 22-1 thu hẹp đà giảm

Dù phục hồi 600.000 đồng/lượng so với sáng nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều đã thu hẹp chênh lệch so với giá vàng thế giới.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 167,3 triệu đồng/lượng mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 166,6 triệu đồng/lượng mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 165,2 triệu đồng/lượng mua vào và 167,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 165,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 22-1 (giờ Việt Nam) lên 4.832,6 USD/ounce, tăng 32 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 16,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 14,1 - 14,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,5 – 15,1 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN