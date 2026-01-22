Kinh tế

Thị trường

Giá vàng trong nước chiều 22-1 thu hẹp đà giảm

SGGPO

Dù phục hồi 600.000 đồng/lượng so với sáng nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều đã thu hẹp chênh lệch so với giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước chiều 22-1 thu hẹp đà giảm

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 167,3 triệu đồng/lượng mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 166,6 triệu đồng/lượng mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 165,2 triệu đồng/lượng mua vào và 167,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 165,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 22-1 (giờ Việt Nam) lên 4.832,6 USD/ounce, tăng 32 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 16,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 14,1 - 14,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,5 – 15,1 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Kitco Mua vào Báo giá Giá vàng Nhẫn Niêm yết giá vàng chiều 22-1

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn