Giá vàng trong nước chiều 22-1 thu hẹp đà giảm

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 167,3 triệu đồng/lượng mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 166,6 triệu đồng/lượng mua vào và 169,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 165,2 triệu đồng/lượng mua vào và 167,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 165,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 22-1 (giờ Việt Nam) lên 4.832,6 USD/ounce, tăng 32 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 153,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 16,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 14,1 - 14,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,5 – 15,1 triệu đồng/lượng.