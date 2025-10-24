Giá vàng trong nước chiều 24-10 quay đầu giảm

Sau khi tăng nhẹ vào buổi sáng, giá vàng trong nước chiều nay (24-10) đã quay đầu giảm, do giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm.

Tính đến 14 giờ 15, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC và Tập đoàn Doji cùng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) cũng điều chỉnh giảm 700.000 đồng, báo giá 147,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Vàng nhẫn 9999 tại Doji hiện được niêm yết ở mức 147,5 – 148,7 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 700.000 đồng mỗi chiều so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng giảm nhẹ hơn, khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, còn 150 triệu đồng mua vào, 153 triệu đồng bán ra.

Công ty SJC cũng ghi nhận mức giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,7 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 14 giờ 30 ngày 24-10 (giờ Việt Nam) trên sàn Kitco ở mức 4.089,4 USD/ounce, giảm 35 USD so với giá chốt phiên đêm qua tại New York. Mức giá quy đổi tương đương 129,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng, và thấp hơn vàng nhẫn từ 18,4 – 23,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ nhờ hoạt động bắt đáy khi giá rời khỏi mốc 4.100 USD/ounce, tuy nhiên đã nhanh chóng quay đầu giảm trong phiên giao dịch châu Á vào chiều nay. Dù điều chỉnh, giá vàng thế giới vẫn tăng khoảng 57% so với đầu năm.

NHUNG NGUYỄN