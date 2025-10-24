Giá vàng trong nước chiều 24-10 quay đầu giảm

Tính đến 14 giờ 15, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC và Tập đoàn Doji cùng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) cũng điều chỉnh giảm 700.000 đồng, báo giá 147,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Vàng nhẫn 9999 tại Doji hiện được niêm yết ở mức 147,5 – 148,7 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 700.000 đồng mỗi chiều so với hôm qua.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng giảm nhẹ hơn, khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, còn 150 triệu đồng mua vào, 153 triệu đồng bán ra.
Công ty SJC cũng ghi nhận mức giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,7 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 14 giờ 30 ngày 24-10 (giờ Việt Nam) trên sàn Kitco ở mức 4.089,4 USD/ounce, giảm 35 USD so với giá chốt phiên đêm qua tại New York. Mức giá quy đổi tương đương 129,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng, và thấp hơn vàng nhẫn từ 18,4 – 23,2 triệu đồng/lượng.
Trước đó, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ nhờ hoạt động bắt đáy khi giá rời khỏi mốc 4.100 USD/ounce, tuy nhiên đã nhanh chóng quay đầu giảm trong phiên giao dịch châu Á vào chiều nay. Dù điều chỉnh, giá vàng thế giới vẫn tăng khoảng 57% so với đầu năm.