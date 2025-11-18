Sáng 18-11, giá vàng trong nước giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Sau khi đứng giá vào hôm trước, giá vàng trong nước sáng 18-11 quay đầu giảm theo giá vàng thế giới.

Vào khoảng 10 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán ra so với chiều qua, báo giá ở mức 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 17-11 xuống 4.044,5 USD/ounce, giảm 36,1 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18-11 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 4.025,7 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,8-21,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm do nhà đầu tư thận trọng trong lúc đợi số liệu kinh tế Mỹ được công bố trở lại sau một thời gian gián đoạn vì Chính phủ đóng cửa. Từ đó thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới. Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên kỳ vọng lãi suất dịch chuyển theo chiều hướng như vậy không có lợi cho giá vàng.

