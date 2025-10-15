Giải quyết thấu tình, đạt lý quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân

Theo nội dung vụ việc, bà Đ.T.K.C có tranh chấp quyền sử dụng khu đất 4.930m2 tại phường Tân Thới Hiệp. Khu đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp/đất nghĩa trang được bà Đ.T.Y mua bằng giấy tay từ Chùa Vĩnh Nghiêm (đại diện là ông Vũ Đức Khang/Thích Thanh Kiểm) vào năm 1973 để làm nghĩa trang. Trên đất có các ngôi mộ của gia tộc bà Đ.T.Y và một số cá nhân khác, bao gồm người thân của bà Đ.T.K.C.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chủ trì buổi tiếp công dân

Năm 2019, TAND cấp cao tại TPHCM ra quyết định không chấp nhận kháng cáo của các đồng nguyên đơn và giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 865/2019/QĐST-DS.

Lý do, các đương sự không cung cấp địa chỉ của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (hội viên Hội Phật tử Đại Từ Bi và hàng thừa kế thứ nhất của những hội viên đã chết) theo yêu cầu của tòa án. Quyết định đình chỉ vẫn ghi nhận các đương sự có quyền khởi kiện lại khi đủ điều kiện.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM thảo luận, đưa ra ý kiến tại buổi tiếp công dân

Bà Đ.T.K.C kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết việc di dời một cá nhân đang sử dụng phần đất nói trên để canh tác nông nghiệp theo kết luận của UBND quận 12 trước đó. Bà cũng đề nghị vẽ lại hiện trạng khu đất theo quy định.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban ngành, TAND và Viện KSND TPHCM, đại diện chính quyền địa phương đã phân tích, đưa ra ý kiến cụ thể về vụ việc.

Đại diện công dân trình bày, kiến nghị về vụ việc

Kết thúc buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Văn Lợi hoan nghênh tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Đồng chí yêu cầu văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp tục rà soát, theo dõi sát sao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc giải quyết vụ việc đúng quy trình, quy định. Sau 1 tháng kể từ ngày tiếp công dân, văn phòng có báo cáo cụ thể để Đoàn ĐBQH có các văn bản đề nghị các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu kết luận tại buổi tiếp công dân

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, quá trình giải quyết vụ việc cần dựa trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; giải quyết khách quan, công tâm, thấu tình đạt lý và không để ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

Về phía công dân, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu có phát sinh vướng mắc, thì cán bộ tiếp dân phải giải thích, hướng dẫn tận tình, thấu đáo trên tinh thần vì nhân dân phục vụ.

MẠNH THẮNG