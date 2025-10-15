Ra mắt Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 80 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đương nhiên.

Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 15-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt đại hội.

Theo đó, Đảng bộ TPHCM có 80 đại biểu, gồm 5 đại biểu đương nhiên (là Bí thư Trung ương Đảng, các Ủy viên Trung ương Đảng) và 75 đại biểu được Bộ Chính trị chỉ định. Ngoài ra, có 9 đại biểu dự khuyết.

Cụ thể:

1. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM (đại biểu đương nhiên).

2. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM (đại biểu đương nhiên).

3. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM (đại biểu đương nhiên).

4. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (đại biểu đương nhiên).

5. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (đại biểu đương nhiên).

6. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

7. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

8. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

9. Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

10. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

11. Đồng chí Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

13. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

14. Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

15. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

16. Đồng chí Vũ Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

17. Đồng chí Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

18. Đồng chí Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

19. Đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM.

20. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

21. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

22. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

23. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

24. Đồng chí Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ.

25. Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa.

26. Đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo.

27. Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

28. Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

29. Đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

30. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

31. Đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM

32. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

33. Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.

34. Đồng chí Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM.

35. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

36. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

37. Đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

38. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM.

39. Đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

40. Đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

41. Đồng chí Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM.

42. Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

43. Đồng chí Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

44. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

45. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

46. Đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

47. Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

48. Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM.

49. Đồng chí Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

50. Đồng chí Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phước.

51. Đồng chí Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm.

52. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương.

53. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc.

54. Đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn.

55. Đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận.

56. Đồng chí Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt.

57. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An Hội.

58. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình.

59. Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An.

60. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, TPHCM.

61. Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

62. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

63. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TPHCM.

64. Đồng chí Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

65. Đồng chí Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

66. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

67. Đồng chí Phạm Dứt Điểm, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ TPHCM.

68. Đồng chí Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

69. Đồng chí Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

70. Đồng chí Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

71. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

72. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

73. Đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC)

74. Đồng chí Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

75. Đồng chí Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Đỏ.

76. Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn.

77. Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định.

78. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Thạnh.

79. Đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

80. Đồng chí Đỗ Thành Trung, Trưởng phòng kiêm Trưởng bộ phận cải tiến quy trình sản xuất Công ty TNHH điện tử Samsung.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - VĂN MINH