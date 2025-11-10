Giảm căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây

Các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và phương Tây đã được công bố liên tiếp, đáng chú ý là việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu chip Nexperia quan trọng cho ngành ô tô châu Âu và tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu một số vật liệu lưỡng dụng sang Mỹ.

Tiếp tục xuất các “mặt hàng lưỡng dụng”

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Trung Quốc - phương Tây được thể hiện qua thông báo ngày 9-11 của Bộ Thương mại Trung Quốc về việc tạm dừng lệnh cấm phê duyệt xuất khẩu các “mặt hàng lưỡng dụng” liên quan đến gali, gecmani, antimon và vật liệu siêu cứng sang Mỹ. Lệnh tạm dừng này có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 27-11-2026, đảo ngược lệnh cấm đã được công bố vào tháng 12-2024, cho thấy dấu hiệu tích cực trong quan hệ thương mại song phương.

Công ty sản xuất chip Nexperia tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Đối với việc xuất khẩu than chì lưỡng dụng sang Mỹ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn về người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối của sản phẩm. Ngày 7-11 vừa qua, Trung Quốc cũng thông báo tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp dụng từ ngày 9-10, bao gồm việc mở rộng hạn chế đối với một số nguyên liệu đất hiếm và nguyên liệu pin lithium.

Các quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30-10 tại Hàn Quốc. Hai bên thống nhất giảm bớt một số biện pháp trừng phạt thương mại từng được áp dụng trong giai đoạn căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung Quốc từng khiến mức thuế nhập khẩu song phương tăng lên tới 3 chữ số, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng công nghệ.

Khơi thông dòng chảy chip

Nexperia là công ty sản xuất chip Hà Lan nhưng đã được một công ty Trung Quốc là Wingtech Technology mua lại. Trong tháng 10 vừa qua, Chính phủ Hà Lan bất ngờ giành quyền kiểm soát Nexperia và loại bỏ CEO người Trung Quốc của công ty, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Vì vậy, Bắc Kinh áp đặt các hạn chế trả đũa.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Hà Lan, Đức, Ủy ban châu Âu và các cuộc đàm phán ngoại giao gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc, đã làm giảm căng thẳng thương mại. Trung Quốc cũng đã xác nhận nối lại xuất khẩu chip Nexperia.

Công ty ô tô Đức Aumovio cũng cho biết đã nhận được giấy phép cần thiết để nhập khẩu chip Nexperia. Động thái này cho thấy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại công nghệ giữa Trung Quốc và phương Tây, ổn định dòng chảy linh kiện thiết yếu.

Bên cạnh những diễn biến thương mại quốc tế, nền kinh tế Trung Quốc cũng cho thấy sự phục hồi nhẹ, đặc biệt trong lĩnh vực giá tiêu dùng. Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ngày 8-11 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 đã tăng trở lại mức 0,2% so với cùng kỳ năm 2024, vượt qua kỳ vọng 0% của các nhà phân tích. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong năm và là lần tăng trưởng dương đầu tiên của giá tiêu dùng kể từ tháng 6, cho thấy áp lực giảm phát kéo dài đã dịu đi, một phần nhờ vào nhu cầu trong mùa lễ hội.

Tin liên quan Mỹ - Trung hạ nhiệt căng thẳng thương mại

KHÁNH MINH tổng hợp