Tổng Giám đốc BBC từ chức sau "sự cố" liên quan Tổng thống Donald Trump

Ngày 9-11 (giờ địa phương), Tổng Giám đốc BBC Tim Davie thông báo từ chức, sau khi bị chỉ trích cố tình biên tập phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một chương trình truyền hình, khiến người xem hiểu sai sự thật.

screenshot-2025-11-10-at-061143-4091-9810.png
Ông Tim Davie. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Người đứng đầu bộ phận tin tức, Giám đốc điều hành (CEO) của BBC News Deborah Turness cũng đưa ra thông báo quyết định từ chức cùng ngày.

Tranh cãi bắt đầu từ tập phát sóng mang tên Trump: A Second Chance? (tạm dịch Trump: Cơ hội thứ hai) thuộc chương trình Panorama của BBC, phát vào tháng 10-2024. Theo tài liệu do Telegraph thu thập, bản báo cáo của cựu cố vấn BBC Michael Prescott cho rằng nhóm biên tập đã cắt ghép lời ông Donald Trump và đảo lộn trình tự sự kiện, khiến khán giả hiểu nhầm ông “kêu gọi tấn công Điện Capitol” trong vụ bạo loạn diễn ra vào ngày 6-1-2021.

1.jpeg
Bà Deborah Turness. Ảnh: ALEX MACNAUGHTON

Trong chương trình, BBC phát cảnh ông Donald Trump nói “chúng ta sẽ cùng đi tới Điện Capitol” ngay trước khi bạo loạn nổ ra. Phần ông kêu gọi biểu tình ôn hòa và thể hiện tinh thần yêu nước lại bị lược bỏ.

Trước đó, phía Nhà Trắng cáo buộc BBC cố tình cắt ghép phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong chương trình này.

