Bỉ triển khai biện pháp khẩn cấp sau hàng loạt vụ drone xâm nhập không phận

Trước hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập không phận trong những ngày gần đây, Hội đồng An ninh quốc gia Bỉ (CNS) đã nhóm họp khẩn và quyết định triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường giám sát, bảo vệ không phận quốc gia.

Drone xuất hiện trên bầu trời căn cứ quân sự Elsenborn, Bỉ. Ảnh: THX

Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken sau cuộc họp ngày 6-11 cho biết, Hội đồng đã quyết định đưa Trung tâm An ninh không gian quốc gia (NASC) tại Beauvechain vào hoạt động toàn diện kể từ ngày 1-1-2026. Theo ông Francken, trung tâm này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giám sát không phận và phát hiện sớm các mối đe dọa liên quan drone và thiết bị bay không người lái.

Dự án NASC là sự hợp tác liên ngành, quy tụ các cơ quan như Cục Hàng không, Hải quan và Bộ Nội vụ, nhằm hình thành một mạng lưới chia sẻ thông tin và điều phối phản ứng nhanh trên toàn quốc.

Liên quan vấn đề quản lý drone, Bộ trưởng phụ trách Giao thông, Khí hậu và Chuyển đổi sinh thái của Bỉ, ông Jean-Luc Crucke cho biết Chính phủ sẽ ban hành sắc lệnh Hoàng gia cấm tất cả các loại thiết bị drone không có phép hoạt động trên các khu vực nhạy cảm. Ngoài ra, Chính phủ Bỉ cũng sẽ đề xuất khung pháp lý cấp châu Âu nhằm xử lý tình trạng drone “bay xuyên biên giới”, trong bối cảnh nhiều thiết bị được phát hiện xuất phát từ khu vực giáp ranh với các nước láng giềng.

Cuộc họp khẩn của CNS có sự tham dự của Thủ tướng Bart De Wever, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan an ninh, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ drone xâm nhập khu vực chiến lược, trong đó có vùng lân cận đường băng của sân bay Brussels và Liège vào đêm 4-11 rạng sáng 5-11.

Các vụ việc đã khiến hoạt động không lưu bị gián đoạn, buộc hai sân bay lớn nhất nước phải tạm thời đóng cửa một số đường băng, gây hỗn loạn cho không phận Bỉ trong nhiều giờ. Hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Bỉ đã mở cuộc điều tra sau khi ghi nhận nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện trên bầu trời căn cứ quân sự Elsenborn, gần biên giới Đức.

Trước cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Francken cũng công bố kế hoạch nâng cao năng lực phòng chống drone, dự kiến trình Chính phủ vào ngày 7-11. Kế hoạch này bao gồm gói đầu tư trị giá 50 triệu EUR (khoảng 57 triệu USD), tập trung vào việc trang bị các hệ thống phòng không và chống drone tầm ngắn và tầm trung, trong đó có cả hệ thống tên lửa phòng không đất đối không NASAMS, hệ thống phòng không hiện đại do Na Uy và Mỹ phát triển, có khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở độ cao thấp.

VIỆT LÊ